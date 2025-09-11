Corinthians não sofreu gols na Copa do Brasil e Dorival Júnior indica solução para a defesa

Em seis jogos na Copa do Brasil, o Corinthians ainda não foi vazado na competição. Desde a terceira rodada até a classificação para a semifinal, a equipe de Dorival Júnior manteve o 100% de aproveitamento e, ao menos no mata-mata, corrigiu as falhas defensivas que apresentou nas demais competições nesta temporada.

Os duelo contra o Novorizontino, fora de casa, foi o primeiro do treinador à frente da equipe. À época, o treinador sinalizou à diretoria a necessidade de o clube buscar reforços para múltiplas posições no elenco. Com o transfer ban em vigor, em função do não pagamento da contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna, apenas Vitinho chegou na janela de transferências do meio do ano.

Contra Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR, o treinador não manteve uma formação única. Na vitória desta quarta-feira, por exemplo, utilizou Fabrizio Angileri, lateral de origem, para formar a linha de zaga ao lado de JP Tchoca e Gustavo Henrique. Ainda, foi a campo com Matheuzinho e Matheus Bidu como alas.

Na entrevista coletiva após a partida, explicou que a escalação permitia ao Corinthians alterar formações ao longo da partida. Partindo de uma linha de 3, alternou com Angileri fixo na zaga, para dar mais flutuação ao Bidu no meio-campo.

O argentino voltou a ganhar mais espaço com o treinador nos dois últimos duelos com o Athletico, enquanto Bidu e Matheuzinho conquistaram o espaço entre os 11 iniciais desde os confrontos com o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse novo esquema tático, colocado em prática nesta quarta-feira, permite que os dois principais laterais da equipe continuem entre os laterais, sem abrir mão de Angileri para reforçar a defesa.

"O Dorival pediu contratações. Eu pessoalmente conversei com ele, eu também queria, mas, já que não foi possível, todos nós temos esse entendimento. O que estamos fazendo agora é trabalhar com muito entusiasmo com aquilo que tem", afirmou Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, após a vitória sobre o Athletico por 2 a 0.

André Ramalho e Cacá continuam como opções na zaga. Charles, volante, também pode atuar pela lateral em caso de necessidade. Contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o camisa 35 substituiu o suspenso Matheuzinho no confronto.

Até as quartas de final, apenas Corinthians e Cruzeiro não haviam sido vazados na Copa do Brasil. Agora, a missão de Dorival é manter esse bom momento defensivo no Campeonato Brasileiro. Em 25 partidas sob o comando do treinador, que assumiu em abril, não foi vazado em 12 - média de 48% dos jogos.

Considerando os demais jogos do ano, essa média cai para 38,8% dos jogos sem sofrer gols. Além disso, na principal competição nacional, não consegue vencer sem sofrer gols desde julho, contra o Ceará. Foram oito jogos disputados desde então.

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Corinthians encara o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, que será definido nesta quinta-feira, 11. Será a quarta vez consecutiva em que o Corinthians chega a esta fase da competição e o time também busca seu quarto título de Copa do Brasil - o último ocorreu em 2009, com Ronaldo Fenômeno como referência no elenco.