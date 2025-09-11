Convocação 'surpresa' de Andreas reforça orgulho do Palmeiras pelo negócio

Andreas Pereira não entra em campo para jogos oficiais desde o dia 5 de junho e, mesmo assim, teve uma convocação 'surpresa' nesta última Data Fifa. O chamado de Carlo Ancelotti só reforçou o orgulho da direção do Palmeiras pelo acordo fechado.

Tinha chegado ao hotel com a minha esposa e estava conversando com ela quando recebi uma ligação do Sérgio Dimas (supervisor geral de seleções masculinas da CBF). Eu pensei que ele estivesse entrando em contato para me parabenizar pela transferência para o Palmeiras ou me dar boas-vindas. Começamos a conversar e ele me avisou de que eu estava sendo convocado. Andreas Pereira

O que aconteceu

O Palmeiras contratou Andreas para ser um dos pilares do time nos próximos anos, e comemorou a convocação do jogador que até então só tinha feito dois treinos no novo clube — ele já esteve presente em listas recentes da seleção brasileira, e agora foi convocado mais uma vez (apesar de não ter entrado em campo).

A vaga na seleção brasileira foi uma das motivações para Andreas escolher o Palmeiras. O meio-campista seria reserva do Fulham na atual temporada, e optou por buscar novos ares. O estafe do atleta viu o Alviverde como um destino para seguir no radar da amarelinha.

É importante para mim, para me manter no ciclo da Seleção. É fazer meu trabalho bem feito no Palmeiras para que possa ser convocado. Tenho um sonho de ir para a Copa em 2026. Andreas, em entrevista à TV Palmeiras.

O meio-campista foi justamente contratado para suprir a ausência de Richard Ríos, que virou protagonista na seleção colombiana. O mundo ideal é que Andreas consiga trilhar um caminho de sucesso no Alviverde para se manter na seleção até a próxima Copa.

O fato de Andreas ser convocado mesmo sem atuar por um bom tempo deixou o Palmeiras ainda mais tranquilo com a contratação. O jogador é muito bem avaliado pela comissão técnica de Abel Ferreira, podendo atuar como segundo volante ou como um meia mais criativo.

A operação financeira para fechar com Andreas também já era muito comemorada. O Palmeiras fechou o negócio por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), que serão pagos em quatro parcelas anuais, sem nenhum bônus ao Fulham.

Andreas será apresentado como novo reforço do Palmeiras nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), na Academia de Futebol.

O meio-campista já está regularizado e deve fazer sua estreia neste final de semana. A equipe entra em campo contra o Inter no sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.