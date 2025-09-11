Topo

Esporte

Convocação 'surpresa' de Andreas reforça orgulho do Palmeiras pelo negócio

Andreas Pereira, do Palmeiras, se juntou aos convocados da seleção brasileira neste sábado - Divulgação/CBF
Andreas Pereira, do Palmeiras, se juntou aos convocados da seleção brasileira neste sábado Imagem: Divulgação/CBF
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

11/09/2025 05h30

Andreas Pereira não entra em campo para jogos oficiais desde o dia 5 de junho e, mesmo assim, teve uma convocação 'surpresa' nesta última Data Fifa. O chamado de Carlo Ancelotti só reforçou o orgulho da direção do Palmeiras pelo acordo fechado.

Tinha chegado ao hotel com a minha esposa e estava conversando com ela quando recebi uma ligação do Sérgio Dimas (supervisor geral de seleções masculinas da CBF). Eu pensei que ele estivesse entrando em contato para me parabenizar pela transferência para o Palmeiras ou me dar boas-vindas. Começamos a conversar e ele me avisou de que eu estava sendo convocado. Andreas Pereira

O que aconteceu

O Palmeiras contratou Andreas para ser um dos pilares do time nos próximos anos, e comemorou a convocação do jogador que até então só tinha feito dois treinos no novo clube — ele já esteve presente em listas recentes da seleção brasileira, e agora foi convocado mais uma vez (apesar de não ter entrado em campo).

Relacionadas

Palmeiras: Atacante que não joga há quase 600 dias sonha com retorno em 25

Veiga diz ter jogado no sacrifício e celebra retorno sem dores no Palmeiras

Palmeiras tem volta relâmpago de Andreas graças ao Corinthians; entenda

A vaga na seleção brasileira foi uma das motivações para Andreas escolher o Palmeiras. O meio-campista seria reserva do Fulham na atual temporada, e optou por buscar novos ares. O estafe do atleta viu o Alviverde como um destino para seguir no radar da amarelinha.

É importante para mim, para me manter no ciclo da Seleção. É fazer meu trabalho bem feito no Palmeiras para que possa ser convocado. Tenho um sonho de ir para a Copa em 2026. Andreas, em entrevista à TV Palmeiras.

O meio-campista foi justamente contratado para suprir a ausência de Richard Ríos, que virou protagonista na seleção colombiana. O mundo ideal é que Andreas consiga trilhar um caminho de sucesso no Alviverde para se manter na seleção até a próxima Copa.

O fato de Andreas ser convocado mesmo sem atuar por um bom tempo deixou o Palmeiras ainda mais tranquilo com a contratação. O jogador é muito bem avaliado pela comissão técnica de Abel Ferreira, podendo atuar como segundo volante ou como um meia mais criativo.

A operação financeira para fechar com Andreas também já era muito comemorada. O Palmeiras fechou o negócio por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), que serão pagos em quatro parcelas anuais, sem nenhum bônus ao Fulham.

Andreas será apresentado como novo reforço do Palmeiras nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), na Academia de Futebol.

O meio-campista já está regularizado e deve fazer sua estreia neste final de semana. A equipe entra em campo contra o Inter no sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Ovacionado, Gui Negão vive noite de herói no Corinthians e revela inspiração em Yuri Alberto

Decisivo, Flaco López é o líder de quesitos ofensivos do Palmeiras no Brasileirão

Após noite dura no UFC, Caio Borralho destaca união e força da Fighting Nerds

Vojvoda faz testes e esquema com três zagueiros vira possibilidade no Santos

São Paulo busca encerrar jejum de quase cinco anos diante do Botafogo

Veja quanto o Corinthians arrecadou com classificação à semi da Copa do Brasil

Lenda do bodyboarding completa 30 anos no Mundial e encara filha como rival

Gui Negão brilha de novo e pode 'roubar' lugar de Memphis com trio 'GYN'

Cruzeiro x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Convocação 'surpresa' de Andreas reforça orgulho do Palmeiras pelo negócio

Gerações campeãs da Copinha: Palmeiras lucrou, São Paulo pagou dívidas