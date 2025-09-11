Conmebol anuncia mudança na sede da final da Sul-Americana

A Conmebol anunciou hoje a mudança do local da final da Copa Sul-Americana. A decisão, que antes seria sediada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, agora terá como palco cidade de Assunção, no Paraguai.

O comunicado acontece cerca de dois meses da data da partida. O jogo está mantido para o dia 22 de novembro e as preocupações para a alteração tiveram como alvo as reformas no estádio "Tahuichi" Ramon Aguillera.

"O relatório técnico é categórico ao apontar que não há mais tempo hábil para a conclusão das obras, tendo sido esgotados todos os prazos razoáveis. A mudança de sede tem como principal objetivo preservar o alto padrão de qualidade da final da Copa Sul-Americana", diz parte do texto.

A entidade externa ainda a preocupação em "garantir o cumprimento com excelência dos compromissos assumidos com os torcedores, clubes participantes, patrocinadores e marcas associadas".

Uma recente inspeção técnica na arena esportiva boliviana revelou dados preocupantes quanto ao cumprimento dos prazos e do cronograma de obras e melhorias para sediar o duelo que vale título.

Segundo o comunicado, a opção pela capital paraguaia (que ainda não tem o estádio definido) levou em conta a infraestrutura e experiência exigidas para um torneio que terá final única. Os dirigentes já iniciaram conversas com o governo local e a Associação Paraguaia de Futebol (APF) para coordenar os preparativos para o evento.

Atlético-MG e Fluminense são os representantes do futebol brasileiro no torneio e já têm definidos seus adversários nesta fase de quartas de final. O time carioca enfrenta o Lanús, da Argentina, no dia 16 deste mês como visitante, no jogo de ida, e decide a vaga em casa, uma semana depois.

Já os atleticanos viajam até a altitude de La Paz no dia 17 no encontro inicial desta etapa eliminatória. O confronto de volta, em Belo Horizonte, está agendado para o dia 24 de setembro.