Conmebol altera sede da final da Copa Sul-Americana

A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira, a mudança na sede da final da Copa Sul-Americana. A decisão, que iria acontecer em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, será em Assunção, no Paraguai. O Atlético-MG e o Fluminense seguem na disputa do título.

Motivo da mudança

De acordo com a nota oficial da entidade, a última inspeção técnica do estádio "Tahuichi" Ramón Aguilera não atendeu aos cumprimentos dos prazos e cronograma de obras e melhorias para sediar a final. Assim, a Conmebol decidiu mudar o local da disputa. A alteração obedece ao protocolo estabelecido, que prevê que a nova sede seja a mesma da edição anterior, que já possui infraestrutura e experiência.

"É muito importante esclarecer que a CONMEBOL continuará com investimentos e melhorias no estádio "Tahuichi" Ramón Aguilera para futuros torneios. A Federação Boliviana de Futebol (FBF) já manifestou interesse em sediar a final da CONMEBOL Sul-Americana 2027", afirmou a Conmebol.

Na última edição da Sul-Americana, o Racing conquistou o título em cima do Cruzeiro, quando venceu o time mineiro por 3 a 1, no estádio La Nueva Olla, em Assunção. Neste ano, o Atlético Mineiro disputa contra o Bolívar (BOL), no dia 17, uma vaga na semifinal do torneio. O Fluminense, por sua vez, joga contra o Lanús (ARG), no dia 16.

Veja o comunicado oficial da Conmebol na íntegra:

A CONMEBOL informa que, apesar dos esforços realizados, a última inspeção técnica do estádio "Tahuichi" Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, rendeu dados desanimadores quanto ao cumprimento dos prazos e cronograma de obras e melhorias, a fim de sediar a final da CONMEBOL Sul-Americana 2025.

Diante dessas circunstâncias, a CONMEBOL decidiu mudar o local da final da CONMEBOL Sul-Americana para Assunção, Paraguai, na mesma data programada. A nova designação obedece ao protocolo estabelecido para as finais individuais, que prevê que em caso de necessidade de mudança de local, será escolhida a cidade da edição anterior, que já possui infraestrutura e experiência. Foram iniciadas discussões com o Governo do Paraguai e a Associação Paraguaia de Futebol (APF) para coordenar o trabalho organizacional.

O laudo técnico é conclusivo ao estabelecer que não há mais tempo para a conclusão das obras, com o qual foram esgotados todos os prazos razoáveis. O objetivo da mudança é preservar a alta qualidade da final da CONMEBOL Sul-Americana e cumprir com excelência o compromisso assumido pela CONMEBOL com os torcedores, os clubes participantes e as empresas e marcas associadas.

É muito importante esclarecer que a CONMEBOL continuará com investimentos e melhorias no estádio "Tahuichi" Ramón Aguilera para futuros torneios. A Federação Boliviana de Futebol (FBF) já manifestou interesse em sediar a final da CONMEBOL Sul-Americana 2027.