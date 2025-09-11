Comissão de Ética sugere afastamento de 13 conselheiros do Corinthians

A Comissão de Ética do Corinthians sugeriu o afastamento de 13 conselheiros do clube. Em um parecer, encaminhado ao Conselho Deliberativo na última terça-feira, o órgão recomendou que os envolvidos no ato liderado pelo presidente destituído Augusto Melo no dia 31 de maio deste ano, no Parque São Jorge, sejam suspensos por 60 dias ou até o encerramento do caso, o que ocorrer primeiro.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a decisão foi unânime. Os conselheiros, inclusive, já foram comunicados do posicionamento da Comissão. O novo presidente do órgão, Dr. Leonardo Pantaleão, não votou. O relator do caso é Rodrigo Vicente Bittar, um dos integrantes da Comissão de Ética.

Quais são os conselheiros?

A decisão pelo afastamento abrange Augusto Melo e outros 12 conselheiros que teriam participado do ato. São eles: Carlos Eduardo Melo Silva, Laercio Ferreira Victoria, Leandro Olmedila, Marcos Coelho Abdo, Maria Angela de Souza Ocampos, Mário Mello Júnior, Paulo Juricic, Paulo Rogério Pinheiro Jr., Peterson Ruan Aiello do Couto Ramos, Rodrigo Simonnini Gonzalez, Ronaldo Fernandez Tomé e Wanderson Contrera Salles.

Dentre eles, dois são atuais membros da Comissão de Ética: Mario Mello Júnior e Ronaldo Fernandez Tomé. Neste caso, se eles forem suspensos, os cargos serão ocupados por suplentes. Os possíveis substitutos, de acordo com o cronograma do Corinthians, são: Claudia Carlos Oliveira, Richard de Paula Oliveira ou Renato Ramires.

Já Peterson Ruan Aiello, que também está entre os envolvidos, chegou a disputar a eleição para vice-presidente do Conselho Deliberativo, no último dia 25 de agosto. Ele, aliás, foi o segundo mais votado do pleito, que contou apenas com a presença de conselheiros, recebendo 75 votos, contra 119 de Pantaleão e 64 de Rodrigo Bittar.

Votação no Conselho

A decisão da Comissão de Ética não é definitiva. Trata-se de uma sugestão, uma opinião, que foi enviada ao Conselho Deliberativo para que o caso seja votado no plenário.

Ou seja, para ter efeito prático, este parecer precisa ter a concordância do Conselho. Cabe, portanto, ao presidente do CD, Romeu Tuma Júnior, convocar uma reunião para votar pelo afastamento ou não dos 13 conselheiros.

Relembre o caso

No último dia 31 de maio, Augusto Melo, então afastado da presidência do Corinthians pelo Conselho Deliberativo, se dirigiu ao Parque São Jorge com alguns aliados e tentou reassumir o cargo através de um documento, assinado por Maria Angela de Souza Ocampos.

Ela, que atua como 1ª vice secretária do Conselho, se intitulava presidente interina do órgão já que, em seu entendimento, Romeu deveria estar afastado e o sucessor imediato do posto, o vice Roberson de Medeiros, o 'Dunga', estava de licença médica. A conselheira, então, dizia ter anulado todos os atos conduzidos por Tuma desde o dia 9 de abril, dentre eles, a votação que aprovou o impeachment de Augusto pelo caso VaideBet, determinando que o presidente afastado deveria ser reconduzido à função.

Para defender a tese, os aliados de Augusto voltaram a sustentar a ação com os Artigos 28, letras D e E, e 30 do estatuto do Corinthians. No entanto, como já publicou a Gazeta Esportiva, estes artigos são pertinentes aos associados do clube social, e não aos conselheiros eleitos.

Além disso, a Gazeta Esportiva publicou, com exclusividade, irregularidades do ato liderado por Augusto Melo que foram expostos justamente por Rodrigo Bittar, relator do caso. Ele, inclusive, votou contra o afastamento de Tuma em reunião do dia 9 de abril.