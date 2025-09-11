Topo

Convocados treinam, e Palmeiras tem elenco completo em véspera de jogo com Inter

O Palmeiras enfrentará o Internacional no sábado, às 18h30 (de Brasília) Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

11/09/2025 14h37

Com elenco completo, o Palmeiras avançou na preparação para o duelo contra o Internacional. O time realizou o penúltimo treino antes do confronto, hoje, na Academia de Futebol, com a volta de todos os convocados e dos lesionados.

Ausentes nas atividades de ontem devido às convocações para suas respectivas seleções, Andreas Pereira, Gustavo Gómez, Sosa, Emiliano Martínez, Piquerez e Flaco López treinaram normalmente hoje.

Além disso, o Palmeiras praticamente zerou o seu departamento médico, visto que Mauricio e Raphael Veiga se recuperaram de dores na região lombar e no púbis, respectivamente, e participaram normalmente da atividade.

O único atleta que segue entregue ao DM é Paulinho, que cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance na parte interna.

Como foi o treino?

Ao se apresentarem, os jogadores fizeram ativações e exercícios de aquecimento no centro de excelência. Em seguida, foram para o campo e realizaram um treino técnico, de 11 contra 11 em espaço reduzido, com ênfases específicas e táticas.

Logo depois, foram submetidos a uma dinâmica de construção de jogadas, movimentações, posicionamentos e finalizações.

Agenda palmeirense

  • Próximo treino: nesta sexta-feira, às 10h (de Brasília)
  • Duelo contra o Internacional: sábado, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

