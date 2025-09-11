Topo

Com retorno de convocados, Internacional faz penúltimo treino para pegar o Palmeiras

11/09/2025 19h13

O Internacional entrou na reta final da preparação para enfrentar o Palmeiras, neste sábado. Com o retorno de jogadores que foram convocados por suas respectivas seleções para a Data Fifa, o Colorado realizou o penúltimo treino no CT Parque Gigante antes da viagem a São Paulo.

Os atletas que retornaram de suas seleções foram o goleiro Rochet e o lateral direito Alan Benitez. Além deles, Gustavo Prado havia sido chamado para a Seleção Brasileira sub-20, mas conseguiu voltar aos treinos com o clube na última quarta-feira.

As atividades no CT iniciaram com um treino de troca de passes, seguido por uma dinâmica de bola parada e exercícios técnicos no campo.

Desfalques

O único novo desfalque do Inter para o duelo pelo Brasileiro será Bernabei, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Seguem entregues ao departamento médico: Bruno Gomes, Ronaldo, Ivan e Luca Drummond.

Agenda do Inter

  • Próximo treino: pela manhã desta sexta-feira, com a viagem para São Paulo em seguida

  • Duelo contra o Palmeiras: sábado, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

