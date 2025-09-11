Com retorno de convocados, Internacional faz penúltimo treino para pegar o Palmeiras
O Internacional entrou na reta final da preparação para enfrentar o Palmeiras, neste sábado. Com o retorno de jogadores que foram convocados por suas respectivas seleções para a Data Fifa, o Colorado realizou o penúltimo treino no CT Parque Gigante antes da viagem a São Paulo.
Os atletas que retornaram de suas seleções foram o goleiro Rochet e o lateral direito Alan Benitez. Além deles, Gustavo Prado havia sido chamado para a Seleção Brasileira sub-20, mas conseguiu voltar aos treinos com o clube na última quarta-feira.
As atividades no CT iniciaram com um treino de troca de passes, seguido por uma dinâmica de bola parada e exercícios técnicos no campo.
Desfalques
O único novo desfalque do Inter para o duelo pelo Brasileiro será Bernabei, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos.
Seguem entregues ao departamento médico: Bruno Gomes, Ronaldo, Ivan e Luca Drummond.
Agenda do Inter
- Próximo treino: pela manhã desta sexta-feira, com a viagem para São Paulo em seguida
- Duelo contra o Palmeiras: sábado, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.