Com público dividido, Bia Haddad supera Pigossi e vai às quartas no SP Open

Antes desta quinta-feira, Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi haviam duelado três vezes no circuito profissional, e Bia levou a melhor em todas. Não foi muito diferente no SP Open, no Parque Villa-Lobos. Entre gritos de "Vamos, Bia" e "Vai, Laura" que se revezaram durante boa parte do encontro, a atual número 1 do Brasil e 27 do mundo foi muito superior no primeiro set e, depois, brecou uma bela reação da rival. Fez 6/1 e 6/4 e avançou às quartas de final do torneio paulista.

Bia será a única brasileira nas quartas, já que Ana Candiotto (21 anos, #593), que também entrou em quadra nesta quinta-feira, foi derrotada pela húngara Panna Udvardy (26 anos, #118) por 6/3 e 6/3. A próxima oponente de Haddad Maia será a mexicana Renata Zarazua (#84), cabeça de chave 5 do torneio. Também nesta quinta, Zarazua superou a turca Berfu Cengiz (#565) por duplo 6/4.

Como aconteceu

Bia abriu a partida impondo seu tênis mais agressivo e quebrando o saque de Laura logo no segundo game. Com 12 minutos de jogo, o placar já era de 3/0 para a número 1 do Brasil, que tinha a maior parte da torcida a seu favor. Laura não conseguia consistentemente incomodar a favorita e, pouco depois de uma passada na paralela, Bia anotou outra quebra para fazer 4/0. Laura saiu do zero no quinto game, devolvendo uma das quebras quando Bia cometeu uma dupla falta no break point. Foi muito pouco. Pigossi perdeu seu saque de novo ao cometer duas duplas faltas no sexto game. Em seguida, Bia fechou o set por 6/1, com 34 minutos de jogo.

Laura começou o segundo set confirmando seu serviço, mas Bia, que fazia uma apresentação um tanto consistente, voltou a dominar o encontro e quebrar a compatriota no terceiro game. Pouco depois, a número 1 do país já liderava por 3/1. Bia não abriu as portas para uma reação de Laura. Abriu 4/1 com outra quebra e confirmou seu serviço para fazer 5/1.

Foi aí que uma parte maior da torcida começou a empurrar Pigossi com gritos de "olê, olá, Laura". A tenista correspondeu, jogando bolas mais altas, entrando em ralis mais longos e, contando com erros da adversária, devolveu uma das quebras e confirmou seu serviço no nono game, o que deixou o placar em 5/4. No entanto, Bia ainda tinha a chance de sacar para o jogo e não perdeu a oportunidade.