Topo

Esporte

Com novidades, Internacional faz penúltimo treino para enfrentar o Palmeiras

11/09/2025 13h26

Nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, o Internacional finalizou o penúltimo dia de treinamentos antes de enfrentar o Palmeiras, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Será a primeira partida da equipe após a pausa da Data Fifa.

O Internacional retomou os trabalhos na quarta-feira e, nesta quinta, contou com os retornos do goleiro uruguaio Rochet e do lateral-direito paraguaio Alan Benitez, que estavam servindo suas seleções.

Assim, o técnico Roger Machado comandou um treino técnico, com exercícios de troca de passes e trabalho de bolas paradas.

Desfalques do Internacional

Apesar das novidades, o Colorado segue com cinco desfalques já conhecidos:

  • ? Ivan - goleiro (lesão no joelho esquerdo)

  • ?? Bruno Gomes - lateral-direito (ligamento cruzado anterior)

  • ? Mercado - zagueiro (panturrilha)

  • ?? Ronaldo - volante (joelho)

  • ? Lucca Drummond - atacante (ligamento)

Programação e fase colorada

O Internacional encerra a preparação nesta sexta-feira pela manhã e, à tarde, a delegação viaja para São Paulo. Atualmente, o Colorado ocupa a décima posição do Brasileirão, com 27 pontos, oito atrás do Mirassol, sexto colocado.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Martín Palermo é regularizado no BID e pode estrear no comando do Fortaleza

Temporada 26/27 da Europa larga na Áustria e final da Champions será no Metropolitano, em Madri

Cruzeiro x Atlético-MG: retrospecto recente com Raposa como mandante é favorável ao Galo

Uefa anuncia estádio do Atlético de Madrid como sede da Liga dos Campeões

Com novidades, Internacional faz penúltimo treino para enfrentar o Palmeiras

Desejo atendido! Karine Killer enfrenta Maycee Barber no UFC 323, em dezembro

Santos x Portuguesa Santista: jogo decisivo do Paulista sub-20 terá entrada gratuita na Vila

Apresentado pelo São Paulo, Rigoni comemora retorno: "Sempre tive o desejo de voltar"

Grêmio x Mirassol: mais de 20 mil ingressos vendidos para duelo pelo Brasileirão

Jogo do Atlético-MG hoje (11) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

Luan revela ajuda de Luciano e importância de terapia durante fases difíceis no São Paulo