Com novidades, Internacional faz penúltimo treino para enfrentar o Palmeiras
Nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, o Internacional finalizou o penúltimo dia de treinamentos antes de enfrentar o Palmeiras, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Será a primeira partida da equipe após a pausa da Data Fifa.
O Internacional retomou os trabalhos na quarta-feira e, nesta quinta, contou com os retornos do goleiro uruguaio Rochet e do lateral-direito paraguaio Alan Benitez, que estavam servindo suas seleções.
Assim, o técnico Roger Machado comandou um treino técnico, com exercícios de troca de passes e trabalho de bolas paradas.
Desfalques do Internacional
Apesar das novidades, o Colorado segue com cinco desfalques já conhecidos:
? Ivan - goleiro (lesão no joelho esquerdo)
?? Bruno Gomes - lateral-direito (ligamento cruzado anterior)
? Mercado - zagueiro (panturrilha)
?? Ronaldo - volante (joelho)
? Lucca Drummond - atacante (ligamento)
Programação e fase colorada
O Internacional encerra a preparação nesta sexta-feira pela manhã e, à tarde, a delegação viaja para São Paulo. Atualmente, o Colorado ocupa a décima posição do Brasileirão, com 27 pontos, oito atrás do Mirassol, sexto colocado.