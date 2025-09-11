Com novidades, Internacional faz penúltimo treino para enfrentar o Palmeiras

Nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, o Internacional finalizou o penúltimo dia de treinamentos antes de enfrentar o Palmeiras, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Será a primeira partida da equipe após a pausa da Data Fifa.

O Internacional retomou os trabalhos na quarta-feira e, nesta quinta, contou com os retornos do goleiro uruguaio Rochet e do lateral-direito paraguaio Alan Benitez, que estavam servindo suas seleções.

Assim, o técnico Roger Machado comandou um treino técnico, com exercícios de troca de passes e trabalho de bolas paradas.

Penúltimos ajustes! ? Fase final de preparação para a 23a rodada do @Brasileirao ?? pic.twitter.com/4R402w11bi ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 11, 2025

Desfalques do Internacional

Apesar das novidades, o Colorado segue com cinco desfalques já conhecidos:

? Ivan - goleiro (lesão no joelho esquerdo)

?? Bruno Gomes - lateral-direito (ligamento cruzado anterior)

? Mercado - zagueiro (panturrilha)

?? Ronaldo - volante (joelho)

? Lucca Drummond - atacante (ligamento)

Programação e fase colorada

O Internacional encerra a preparação nesta sexta-feira pela manhã e, à tarde, a delegação viaja para São Paulo. Atualmente, o Colorado ocupa a décima posição do Brasileirão, com 27 pontos, oito atrás do Mirassol, sexto colocado.