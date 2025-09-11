Topo

Esporte

Com contrato até o fim do ano, Bruno Fuchs tem números defensivos importantes no Palmeiras

11/09/2025 07h00

Com muitos jogos decisivos até o fim da temporada, o Palmeiras precisará ter uma defesa forte e, atualmente, ela passa pela presença de Bruno Fuchs. Emprestado pelo Atlético-MG até o fim deste ano, a permanência do zagueiro no clube ainda é incerta, mas os números mostram sua importância no time alviverde.

Bruno Fuchs lidera o elenco do Palmeiras no quesito de bolas longas certas por jogo, com uma média de 3.2 lançamentos por partida. Além disso, dos 25 duelos que Bruno Fuchs esteve presente nesta temporada, o Verdão perdeu apenas três e venceu 19.

Outros números

Ademais, Bruno Fuchs é o segundo entre os jogadores no quesito de interceptações por jogo, com média de 1.2, atrás de Gustavo Gómez, com 1.3 ações. Ele também é o vice-líder em cortes por jogo, com 3.8. Os dados são do Sofascore, site especialista em estatísticas de futebol.

Caso se interesse em contar com o jogador em definitivo, o Palmeiras possui uma opção de compra estipulada ao fim do prazo previsto no contrato.

Cesar Greco / Palmeiras

Com 43 pontos em 20 jogos, o Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Alviverde de Abel Ferreira enfrenta o Internacional neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

