Com contratação de Brahimi, Santos repete roteiro de ano do rebaixamento

11/09/2025 07h00

O Santos está prestes a anunciar a contratação do atacante Billal Brahimi. Assim, a diretoria chegará ao nono reforço neste meio de ano e vai repetindo um roteiro que não traz boas memórias aos torcedores alvinegros.

Em 2023, ano que marcou o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe também buscou nove jogadores no meio da temporada.

Na ocasião, foram contratados o lateral-direito Júnior Caiçara, o zagueiro João Basso, o lateral-esquerdo Dodô, os meio-campistas Tomás Rincón, Jean Lucas e Nonato e os atacantes Julio Furch e Maximiliano Silvera.

Poucos, contudo, conseguiram se firmar no Santos. Apenas João Basso e Tomás Rincón permanecem no elenco até hoje.

Já em 2025, assinaram com o Alvinegro Praiano: os zagueiros Alexis Duarte e Adonís Frías, os laterais Mayke e Igor Vinícius, os meio-campistas Willian Arão e Victor Hugo e os atacantes Caballero, Lautaro Díaz e Bilal Brahimi.

Agora, a atual diretoria espera que o desfecho sem bem diferente do que em 2023. Os números no Campeonato Brasileiro, entretanto, não são tão animadores.

O Santos tem 22 pontos em 21 partidas disputadas (tem um clássico contra o Palmeiras atrasado) e ocupa a 16ª colocação. O Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, tem a mesma pontuação.

Em 2023, o clube tinha 21 pontos na 21ª rodada e estava na 17ª colocação. A equipe terminou justamente em 17º lugar, com 43 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro fora do Z4.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

