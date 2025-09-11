Topo

Clássico da Amizade: relembre seis jogos marcantes entre Botafogo e Vasco

11/09/2025 10h13

Botafogo e Vasco entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1. O tradicional 'Clássico da Amizade' é um dos duelos mais importantes da história do futebol brasileiro e terá mais um capítulo.

Assim, a Gazeta Esportiva preparou uma coletânea de seis jogos marcantes que ajudaram a construir a tradição do Clássico da Amizade.

? Campeonato Carioca 1968 - Final

? Botafogo 4 x 0 Vasco

? 9 de junho de 1968

? Gols: Roberto, Rogério, Gérson e Jairzinho (Botafogo)

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Talvez a final mais emocionante envolvendo as duas equipes. Após vitória de virada do Vasco na ida, em pleno Nilton Santos, o Botafogo buscou o resultado. Aos 50 minutos do segundo tempo no Maracanã lotado, o zagueiro Joel Carli mandou o jogo para os pênaltis. Nas penalidades, o Glorioso venceu por 4 a 3 e conquistou mais um título carioca.

