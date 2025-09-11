Topo

Chaveamento da Copa do Brasil: confira a situação dos confrontos

11/09/2025 08h45

As quartas de final da Copa do Brasil chegam à sua reta decisiva com confrontos equilibrados e clássicos de peso. Enquanto Corinthians e Fluminense já garantiram vaga nas semifinais após vitórias convincentes nos duelos de ida e volta, outras duas chaves seguem em aberto. Cruzeiro e Atlético-MG definem nesta quinta-feira quem avança no clássico mineiro, assim como Botafogo e Vasco, que decidem no Nilton Santos quem representará o Rio na próxima fase.

O torneio, marcado por rivalidades históricas e jogos de forte intensidade, promete emoção até o último apito.

??? Copa do Brasil - Quartas de Final

? Atlético-MG ?????

ida: 0 x 2                          (decisão nesta quinta, no Mineirão)

? Cruzeiro        ?????

? Athletico-PR ?????

agregado: 0 x 3              ? Corinthians ? CLASSIFICADO

? Corinthians   ?????

? Vasco        ?????

ida: 1 a 1                     (decisão nesta quinta, no Nilton Santos)

? Botafogo  ?????

? Bahia           ?????

agregado: 1 x 2            ? Fluminense ? CLASSIFICADO

? Fluminense ?????

