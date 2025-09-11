Ceni comenta clima no vestiário após eliminação e diz não ter explicação sobre postura do Bahia

O Bahia perdeu para o Fluminense na última quarta-feira, por 2 a 0, no Maracanã, e deu adeus à Copa do Brasil. O técnico Rogério Ceni lamentou a postura da equipe dentro de campo e não soube explicar a eliminação.

"Com troca ou sem troca, não jogamos absolutamente nada. Não conseguimos ter o controle de jogo, tivemos pouca coragem para jogar o futebol que é de nosso costume. Até nos defendemos bem em linha baixa quando não tínhamos a bola. Mas com a bola fomos completamente nulos, não conseguimos jogar de trás, tabelar na frente. Não tem nem o que reclamar, reivindicar alguma coisa. Não colocamos em prática nada do que treinamos na semana e propusemos para esse jogo", disse Ceni, em coletiva após o jogo.

"Não consigo explicar. Trabalhamos durante toda a semana as possibilidades, construção e saída de jogo. Tem o mérito do Fluminense não ter nos deixado a gente trocar tanto a bola. Mas procuramos muito pouco o jogo. Me sinto mal não por perder, alguém tem que passar e alguém tem que ficar, mas não produzimos nada. Lutamos pouco, não tivemos nem competitividade que é o mínimo que se espera em uma competição de mata-mata", destacou.

? Jogando no Rio de Janeiro, Tricolor é superado pelo Fluminense (2 a 0) e não avança para a semifinal da Copa do Brasil. Nossa próxima partida é segunda-feira, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. pic.twitter.com/rqXMcghOuF ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 10, 2025

Dobradinha negativa

Com a eliminação, o Tricolor de Aço voltou a cair para um time carioca na Copa do Brasil, já que, em 2024, foi superado pelo Flamengo. Para Rogério, a classificação contra o Fluminense era mais possível do que contra o Rubro-Negro.

"Não tenho como explicar o porquê de uma mudança tão drástica dentro de campo. Não é isso que a gente prega, não é o que gostaríamos de ver aqui. Repito: você pode ganhar ou perder, faz parte. Esse time do Fluminense era bem mais possível do que o Flamengo do ano passado", afirmou.

Sincero!

Ceni ainda foi sincero sobre o clima do vestiário após o jogo: "Uma bosta, uma merda o clima do vestiário. Não falei nada com ninguém, ainda não me reuni com os jogadores", desabafou.

Desempenho fora de casa

O Bahia venceu o jogo de ida em Salvador, por 1 a 0, onde, de acordo com Rogério, tem um desempenho melhor. O comandante ressaltou a importância de também vencer fora de casa e disse o que falta na equipe em competições eliminatórias.

"Talvez precisamos de mais personalidade. Ganhar mais peso de jogos decisivos, principalmente em campeonatos de mata-mata e especialmente nos jogos fora de casa, já quem em casa sempre entregamos bons jogos. Fora de casa, hora ou outra, não conseguimos jogar e muitas vezes, como foi o caso de hoje, nem competir", pontuou.