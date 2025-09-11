CBF divulga áudio do VAR de gol anulado em Corinthians x Athletico-PR

A CBF divulgou, na madrugada desta quinta-feira, os áudios do VAR no gol anulado do Athletico-PR durante o duelo com o Corinthians, na Neo Química Arena. O jogo, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, terminou com a classificação do Timão, que venceu por 2 a 0.

Entenda o lance

Aos 25 minutos do primeiro tempo, com o placar ainda zerado, Viveros, atacante do Athletico-PR, dividiu a jogada com Maycon , do Corinthians, que caiu pedindo falta.

, do Corinthians, que caiu pedindo falta. Na sequência, Viveros fez grande jogada individual e chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

Análise do VAR

No decorrer do lance, ao Maycon sofrer a carga, Diego Pombo Lopez, comandante do VAR, já apontou que foi um lance ajustado: "Possível falta".

Após Viveros marcar o gol, a análise do VAR começou. Ao revisar o lance por baixo, o responsável pelo árbitro de vídeo não encontrou infração. "Para mim, ele (o toque) é dentro da disputa. Não tem impacto para a queda dele".

Quando a arbitragem de vídeo analisou o lance pela câmera normal, olhando para as costas de Maycon, mudou sua decisão. "Tem um contato nas costas que dá claramente vantagem ao adversário. Te recomendo uma revisão para uma possível falta, por um tranco nas costas", disse Diego Pombo para Davi De Oliveira Lacerda, árbitro da partida.

Em análise rápida, com menos de 30 segundos, Davi De Oliveira Lacerda tomou a sua decisão. "Para 'mim' está claro que o tranco é nas costas. Nitidamente ele 'calça'. Tiro livre indireto a favor do branco (Corinthians)".

Após o gol anulado, o

Garro abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo .

abriu o placar aos . Gui Negão fechou o marcador aos 17? da etapa complementar.

Fase do Corinthians

Agora, o Corinthians aguarda o classificado entre Cruzeiro e Atlético-MG na semifinal da Copa do Brasil. A Raposa venceu a ida por 2 a 0 e tem vantagem para confirmar a vaga nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. A próxima fase da competição começará no dia 26 de novembro.

Por enquanto, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h, o Timão visita o Fluminense no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Atualmente, a equipe de Dorival Júnior é a 12ª colocada da competição, com 26 pontos.