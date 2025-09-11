Casagrande compara Hugo Souza a Dida como pegador de pênaltis

Hugo Souza se assemelha a Dida defendendo cobranças de pênalti, avalia Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Para Casão, o goleiro usa o porte físico a favor e repete a tradição de Dida como pegador de pênaltis, mas ainda precisa de conquistas marcantes para alcançar o ídolo corintiano.

O Hugo pegou em final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Hugo vem pegando pênalti. Ele é um pegador de pênalti. Ele usa muito bem o tamanho dele. Walter Casagrande Jr.

Eu vejo semelhança no estilo de ir pra bola, no jeito de defender o pênalti. E os dois usam muito bem o tamanho que tem. Fica difícil. Só que um detalhe: o pênalti, assim como o gol, também tem peso. O Dida pegou dois pênaltis do Raí numa semifinal de Campeonato Brasileiro. Os pênaltis do Dida têm mais peso. Walter Casagrande Jr.

Mesmo com menos jogos disputados, Hugo Souza chegou a oito pênaltis defendidos pelo Corinthians, superando os sete pegados por Dida no clube do Parque São Jorge.

