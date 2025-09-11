VAR quis apitar Corinthians x Athletico? Casão e Arnaldo debatem lances

O VAR quis tomar conta do jogo Corinthians 2 x 0 Athletico-PR e apitar o duelo da Copa do Brasil da cabine? No UOL News Esporte, Walter Casagrande e Arnaldo Ribeiro debatem os dois lances polêmicos que tiveram intervenção do VAR — uma acatada pelo juiz, a outra não.

Para Casão, o árbitro acertou em anular o gol do Athletico com auxílio do árbitro de vídeo, marcando falta em Maycon na origem da jogada. Já Arnaldo apontou excesso de intervenção do VAR ao longo de toda partida, principalmente no segundo lance (veja abaixo).

Essa jogada foi muita falta. O cara vem por trás com o braço e dá nas costas do Maycon. Dá nas costas do Maycon e ele vai lá embaixo. Pra mim, foi muita falta, principalmente nas costas. Casagrande

O critério do árbitro, muitas vezes, encontrão, peitada, tudo bem, pode marcar a falta, mas o que eu insisto é que a arbitragem deste cidadão é uma arbitragem que é mais permissiva. A gente precisa decidir o que a gente quer também, né? Quando o Daronco apita a falta até por assoprão, a gente fica reclamando. Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, a forma como o VAR atuou no confronto deixou a arbitragem de campo em segundo plano.

Se o VAR deve interferir em situação claríssima, evidente e tal, que interfira. Mas o combo do jogo todo é o VAR tentando interferir o tempo todo, e o cara do VAR nunca aparece. Arnaldo Ribeiro

'Trabalhamos com imagem, não sentimento'

Na segunda polêmica do jogo, o pênalti marcado para o Athletico-PR contra o Corinthians, Arnaldo destaca que o VAR tentou demover o juiz da marcação — sem sucesso — afirmando ter o "sentimento" que o braço de Matheuzinho estava fora da área quando a bola bate nele.

O colunista sublinha trechos do diálogo do VAR, mostrando por que o juiz de campo não acatou a intervenção do árbitro de vídeo. O pênalti acabou confirmado, mas Hugo Souza defendeu.

O Diego chama o Davi e fala o seguinte: 'a situação é muito fina. Preciso que você venha me ajudar a avaliar. O lance não é conclusivo. Tenho o sentimento que essa bola está fora, mas é um sentimento'. Cara, isso é um punhal no meu coração. Arnaldo Ribeiro

Vai lá o Davi, com 500 caras ao lado dele, e diz: 'A gente não trabalha com sentimento, a gente trabalha com imagem. Eu não tenho um ângulo conclusivo. Tenho a marcação de campo e vou manter a minha marcação de campo'. É isso que tem que fazer o árbitro, caramba! Arnaldo Ribeiro

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.