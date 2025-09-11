Botafogo x Vasco: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil
Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.
Nenhuma das equipes conseguiu abrir vantagem no duelo de ida, que terminou empatado em 1 a 1. Dessa forma, quem vencer avança para a semifinal e novo empate leva o jogo para as penalidades.
O Botafogo não entra em campo desde a parada para a Data Fifa, quando venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 1. O Vasco também venceu seu último compromisso antes da paralisação do calendário, batendo o Sport por 3 a 2.
