Botafogo x Vasco: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Torcedores do Botafogo fazem festa no Nilton Santos durante partida contra o São Paulo - ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
Torcedores do Botafogo fazem festa no Nilton Santos durante partida contra o São Paulo Imagem: ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/09/2025 05h30

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Nenhuma das equipes conseguiu abrir vantagem no duelo de ida, que terminou empatado em 1 a 1. Dessa forma, quem vencer avança para a semifinal e novo empate leva o jogo para as penalidades.

O Botafogo não entra em campo desde a parada para a Data Fifa, quando venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 1. O Vasco também venceu seu último compromisso antes da paralisação do calendário, batendo o Sport por 3 a 2.

Botafogo x Vasco -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

