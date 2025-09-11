Botafogo e Vasco definem último semifinalista da Copa do Brasil em clássico de opostos

O último semifinalista da Copa do Brasil será definido em um clássico carioca. Na noite desta quinta-feira), Botafogo e Vasco se enfrentam no Estádio Nilton Santos pelo fechamento das quartas de final da competição nacional, em uma disputa que está aberta.

Após o empate por 1 a 1 em São Januário, quem vencer o jogo da volta se garante na semifinal. Caso o clássico termine empatado novamente, o classificado será definido nos pênaltis. Ambas as equipes já garantiram R$ 4.740.750,00 por participarem das quartas e quem avançar vai embolsar mais R$ 9.922.500,00 em caso de classificação.

O "Clássico da Amizade", que completou 100 anos em 2023, é tratado como um dos maiores clássicos do Brasil. Entretanto, o Vasco leva larga vantagem no retrospecto. Em 362 jogos entre os rivais, o time de São Januário venceu 154 vezes, contra 102 do Botafogo e mais 106 empates.

Eliminado da Copa Libertadores e longe da disputa do título do Brasileirão, o Botafogo vê a Copa do Brasil como uma oportunidade de seguir levantando taças após conquistar o Brasileiro e Libertadores em 2024. Mas terá de superar o rival e se impor em casa, que deve ter recorde de público nesta temporada.

No entanto, duas peças importantes do time comandado por Davide Ancelotti podem não aparecer entre os titulares: o lateral-direito Vitinho e o volante Danilo. Convocado pela seleção brasileira nesta Data Fifa, Vitinho foi titular e disputou 60 minutos na derrota por 1 a 0 para a Bolívia.

O confronto aconteceu no Estádio Municipal de El Alto, o segundo mais alto do mundo, localizado a 4.070m acima do nível do mar. Diante deste cenário, ele será reavaliado pela comissão técnica para saber se terá condições de iniciar o jogo. Mateo Ponte é o reserva imediato da posição.

"Vou chegar e fazer testes. A gente (Vitinho e a comissão técnica) vai conversar para ver se o melhor é entrar em campo. É diferente jogar na altitude. O cansaço de 48 horas é diferente. Vamos sentar com todo mundo quando eu chegar no Botafogo e conversar. Ainda estou meio ofegante, tossindo e fiquei meio zonzo em alguns momentos. Usei o oxigênio e melhorou um pouco", disse após atuar pelo Brasil.

Danilo sofreu um incômodo muscular nos últimos treinos, mas será relacionado pelo técnico. No entanto, ele não está garantido entre os onze iniciais.

Do outro lado, o Vasco também caiu na Copa Sul-Americana e briga contra o rebaixamento no Brasileirão, vendo a Copa do Brasil como uma das principais prioridades da temporada. Além disso, o time de São Januário está 'mordido' após a eliminação na semifinal para o Atlético-MG na última temporada.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz poderá contar com dois retornos importantes. O lateral-direito Paulo Henrique e o volante Tchê Tchê estão fazendo trabalhos parciais com o restante do elenco e a tendência é que fiquem à disposição do treinador para o confronto decisivo.

Além da dupla, o meia Paulinho é mais uma possível novidade. O atleta foi desfalque nas últimas duas partidas por conta de um quadro álgico lombar (dores na região inferior das costas), apresentado depois de uma atividade no CT Moacyr Barbosa. Diniz planeja ter o "reforço" à disposição no banco.

Em contrapartida, Thiago Mendes, que atua no mesmo setor, se recupera de dores na panturrilha direita e ainda está no departamento médico. Dúvida para o confronto, ele será reavaliado pela comissão técnica.

Robert Renan e Matheus França também foram regularizados e estão à disposição do técnico. Apesar da expectativa da torcida, a dupla deve começar no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VASCO

BOTAFOGO - Neto; Vitinho (Mateo Ponte), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Allan), Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).