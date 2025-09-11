Botafogo divulga relacionados contra o Vasco pela Copa do Brasil
O Botafogo anunciou a lista de 24 jogadores relacionados para enfrentar o Vasco, nesta quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida, em São Januário, os rivais empataram por 1 a 1, deixando a decisão totalmente indefinida.
O técnico Davide Ancelotti conta com quase todo o elenco à disposição, mas terá três desfalques: Cuiabano (entorse no tornozelo esquerdo), Bastos (cirurgia no joelho esquerdo) e Nathan Fernandes (fratura no antebraço).
Relacionados do Botafogo
- Goleiros: Neto, Léo Linck, Raul
- Defensores: Mateo Ponte, Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza, Alex Telles, David Ricardo, Gabriel, Marçal
- Volantes: Danilo, Marlon Freitas, Allan, Newton
- Meias: Santi Rodríguez, Savarino, Montoro, Correa
- Atacantes: Artur, Jeffinho, Arthur Cabral, Chris Ramos e Matheus Martins.
Tudo pode acontecer
Com o equilíbrio no placar agregado, o clássico carioca promete muita emoção no Nilton Santos. Quem vencer avança às semifinais, e em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.