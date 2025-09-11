Topo

Esporte

Bia Haddad supera Laura Pigossi e se torna única representante brasileira em simples no SP Open

São Paulo

11/09/2025 20h58

Beatriz Haddad Maia se tornou nesta quinta-feira a única esperança brasileira de título em simples no SP Open, com decisão agendada para domingo. A cabeça de chave 1 do WTA 250 no Parque Villa-Lobos ganhou o confronto direto com a compatriota Laura Pigossi, parciais de 6/1 e 6/4, e avançou às quartas de final, com outras sete tenistas estrangeiras.

Bia Haddad entrou na quadra central Maria Esther Bueno com total favoritismo. Além de figurar na 27ª colocação do ranking da WTA e ser a cabeça de chave 1 da competição, ainda carregava retrospecto positivo de 2 a 0 diante de Pigossi, especialista em duplas.

E rapidamente mostrou sua força, abrindo logo 4 a 0. Laura até conseguiu devolver uma das quebras, mas perdeu dois pontos seguidos e a parcial por imponentes 6 a 1. Tentando esfriar a favorita, foi aos vestiários 'respirar'.

De nada adiantou e o segundo set começou da mesma maneira, com Laura sofrendo bastante para pontuar. Bia Haddad parecia realizar um treino de luxo, apenas jogando a bolinha para o outro lado e vendo a adversária exagerar nos erros não forçados. Rapidamente abriu 3 a 1, na combinação saque e voleio.

A torcida queria uma disputa mais acirrada e tentava reerguer Laura Pigossi na base do incentivo. Mas a seriedade de Bia Haddad falou mais alto, ela quebrou pela segunda vez, ainda perdeu a concentração na hora de servir para fechar, mas a vitória se confirmou em sets corridos, desta vez com 6 a 4.

Bia se vingou de Pigossi, pois havia perdido da compatriota na estreia das duplas, e terá pela frente, nesta sexta-feira, a mexicana Renata Zarazua, quinta favorita em São Paulo, que superou a turca Berfu Cengiz com duplo 6/4. Os outros três jogos das quartas ocorrem sem a presença brasileira.

Algoz de Naná Silva nas oitavas, a argentina Solana Sierra encara a britânica Francesca Jones, enquanto a húngara Panna Udvardy - derrotou a brasileira Ana Candiotto - terá pela frente a francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga. O outro embate reúne Janice Tjen, da Indonésia, diante da filipina Alexandra Eala.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Cruzeiro elimina Atlético com Kaio Jorge letal e pega Corinthians na semi

SPFC: torcida é traída, e venda de Henrique é 'prova do crime', diz Arnaldo

Moraes cita Corinthians ao brincar sobre voto de quase 13h de Fux no STF

Fluminense se reapresenta após classificação e inicia preparação para pegar o Corinthians

Andreas elogia estrutura do Palmeiras e se coloca à disposição para estrear contra o Internacional

Bia Haddad supera Laura Pigossi e se torna única representante brasileira em simples no SP Open

Com público dividido, Bia Haddad supera Pigossi e vai às quartas no SP Open

Luisa Stefani e Timea Babos avançam à semifinal de duplas do SP Open

Corinthians se reapresenta e atualiza quadros de Memphis Depay e Raniele

Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Coritiba x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações