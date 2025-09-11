Bia Haddad supera Laura Pigossi e se torna única representante brasileira em simples no SP Open

Beatriz Haddad Maia se tornou nesta quinta-feira a única esperança brasileira de título em simples no SP Open, com decisão agendada para domingo. A cabeça de chave 1 do WTA 250 no Parque Villa-Lobos ganhou o confronto direto com a compatriota Laura Pigossi, parciais de 6/1 e 6/4, e avançou às quartas de final, com outras sete tenistas estrangeiras.

Bia Haddad entrou na quadra central Maria Esther Bueno com total favoritismo. Além de figurar na 27ª colocação do ranking da WTA e ser a cabeça de chave 1 da competição, ainda carregava retrospecto positivo de 2 a 0 diante de Pigossi, especialista em duplas.

E rapidamente mostrou sua força, abrindo logo 4 a 0. Laura até conseguiu devolver uma das quebras, mas perdeu dois pontos seguidos e a parcial por imponentes 6 a 1. Tentando esfriar a favorita, foi aos vestiários 'respirar'.

De nada adiantou e o segundo set começou da mesma maneira, com Laura sofrendo bastante para pontuar. Bia Haddad parecia realizar um treino de luxo, apenas jogando a bolinha para o outro lado e vendo a adversária exagerar nos erros não forçados. Rapidamente abriu 3 a 1, na combinação saque e voleio.

A torcida queria uma disputa mais acirrada e tentava reerguer Laura Pigossi na base do incentivo. Mas a seriedade de Bia Haddad falou mais alto, ela quebrou pela segunda vez, ainda perdeu a concentração na hora de servir para fechar, mas a vitória se confirmou em sets corridos, desta vez com 6 a 4.

Bia se vingou de Pigossi, pois havia perdido da compatriota na estreia das duplas, e terá pela frente, nesta sexta-feira, a mexicana Renata Zarazua, quinta favorita em São Paulo, que superou a turca Berfu Cengiz com duplo 6/4. Os outros três jogos das quartas ocorrem sem a presença brasileira.

Algoz de Naná Silva nas oitavas, a argentina Solana Sierra encara a britânica Francesca Jones, enquanto a húngara Panna Udvardy - derrotou a brasileira Ana Candiotto - terá pela frente a francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga. O outro embate reúne Janice Tjen, da Indonésia, diante da filipina Alexandra Eala.