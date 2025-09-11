Topo

Barreal elogia preparação do Santos, mas prevê jogo difícil contra o Atlético-MG no sintético

11/09/2025 10h53

O Santos se prepara para enfrentar o Atlético-MG no domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Álvaro Barreal projetou o duelo. O argentino espera um confronto difícil, ainda mais por conta do gramado sintético da Arena MRV, mas destacou a boa preparação do Peixe.

"Vai ser um jogo difícil. O estádio deles, com o gramado...  Vai ser difícil. Mas estamos treinando bem para fazer um grande jogo. Foram duas semanas boas, tivemos muito tempo para nos preparar. Treinamos bem. Todo mundo está preparado", disse.

O Alvinegro Praiano não entra em campo desde o dia 31 de agosto, quando empatou em 0 a 0 com o Fluminense. De lá para cá, o time apenas treinou no CT Rei Pelé.

Neste período, o clube também contou com novidades. A diretoria anunciou quatro reforços, sendo dois argentinos. Barreal celebrou o acréscimo de compatriotas no elenco.

"Chegaram dois argentinos. Para os argentinos que estavam aqui é bom. Eu já conhecia o Lautaro Díaz e tenho amigos em comum com o Adonis. Recebemos muito bem eles", finalizou.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

