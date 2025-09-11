'Bahia é Grupo City e vai seguir com Ceni', diz PVC

O Bahia mantém convicção no trabalho de Rogério Ceni mesmo após mais uma eliminação na temporada, informa o colunista Paulo Vinícius Coelho no programa De Primeira, do Cana UOL.

O Bahia tem convicção que o trabalho vai seguir, o Bahia é Grupo City. Deste ponto de vista, o Bahia não é futebol brasileiro. O Bahia é quarto lugar no Brasileiro e ganhou a Copa do Nordeste no final de semana. PVC

PVC acrescentou a queda na Copa do Brasil não compromete o principal objetivo do Bahia no momento: conseguir uma vaga direta para a próxima Libertadores.

O objetivo do Bahia é se classificar para Libertadores, e o objetivo está próximo de ser conquistado. Dessa vez, sem pré-Libertadores. PVC

'Bahia ensaia salto, mas falha de novo', diz Danilo Lavieri

O colunista Danilo Lavieri avalia que o Bahia de Ceni joga bom futebol, mas tem falhado quando se debate contra outros grandes do país.

O Bahia ensaia esse passo, mas na hora H tem falhado. Falhou no ano passado e falhou nessa temporada para mim. Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.