Bahia de Ceni falha em momentos decisivos? Colunistas debatem

O Bahia deveria entrar com uma postura mais ofensiva diante do Fluminense no jogo de volta da Copa do Brasil? Rodrigo Mattos e Danilo Lavieri debateram o tema, no Fim de Papo.

Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o Bahia foi derrotado pelo time carioca por 2 a 0 no Maracanã, e se despediu da Copa do Brasil.

Mattos: Desfalques não justificam postura do Bahia

Os desfalques não são desculpa para o Ceni, para a forma com que o time se comportou. Ele queria ter o contra-ataque, mas foi sufocado pela marcação pressão do Fluminense, que foi muito bem exercida. Mérito do Renato e dos jogadores de ataque do Fluminense. O Ceni colocou o time nessa situação lá atrás.

Rodrigo Mattos

Lavieri: Bahia tinha que apresentar mais

Não entendi a estratégia do Rogério Ceni. O Bahia jogou de uma maneira muito abaixo do que eu imaginava. O time tinha desfalques, como o Lucho Rodríguez, que foi vendido, jogadores que podiam fazer diferença. Mas quando você olha o time que estava em campo, o Bahia tinha que ter apresentado mais, incomodado mais o Fluminense, ainda mais considerando que estava 1 a 0 para o Bahia no agregado.

Danilo Lavieri

