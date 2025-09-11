Assistir Cruzeiro x Atlético-MG (Galo) ao vivo: veja onde vai passar o jogo
Cruzeiro e Atlético-MG medem forças por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.
Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o clássico ao vivo.
O Cruzeiro tem a vantagem ao vencer o jogo de ida por 2 a 0. Do outro lado, o Atlético-MG precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.
Rival na próxima fase está definido. Quem avançar no clássico mineiro enfrenta o Corinthians, que se classificou ontem ao eliminar o Athletico-PR.
Cruzeiro x Atlético-MG -- Copa do Brasil
- Data e hora: 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
