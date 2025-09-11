Topo

Esporte

Assistir Cruzeiro x Atlético-MG (Galo) ao vivo: veja onde vai passar o jogo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 18h57

Cruzeiro e Atlético-MG medem forças por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o clássico ao vivo.

O Cruzeiro tem a vantagem ao vencer o jogo de ida por 2 a 0. Do outro lado, o Atlético-MG precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Rival na próxima fase está definido. Quem avançar no clássico mineiro enfrenta o Corinthians, que se classificou ontem ao eliminar o Athletico-PR.

Cruzeiro x Atlético-MG -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Protagonista no Flamengo, Arrascaeta é eleito craque de agosto no Brasileirão

Stefani se vinga de argentina algoz de Naná nas duplas e vai à semifinal do SP Open

Hugo Souza agarra pênalti pela oitava vez no Corinthians e supera Dida; veja ranking

Zanetti vira exemplo para jovens no DF: 'Todo mundo precisa de espelho'

Corinthians registra déficit de R$ 60,2 mi no 1ª semestre e chega a R$ 2,6 bi em dívidas

Com retorno de convocados, Internacional faz penúltimo treino para pegar o Palmeiras

Assistir Cruzeiro x Atlético-MG (Galo) ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Substituto de Ederson no City, Donnarumma exalta indicação de Guardiola: 'Emoção indescritível'

WSL renova contrato e mantém Saquarema no Mundial de Surfe até 2028

Há um ano no Corinthians, Memphis vê história longe do fim e diz: "Nunca duvidei da minha decisão"

Como o Corinthians fará gramado da Arena voltar ao normal após NFL