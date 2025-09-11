Artilheiro do Cruzeiro, Kaio Jorge responde Lyanco e Scarpa após classificação

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebeu o Atlético-MG no Mineirão, venceu por 2 a 0 e avançou à próxima fase da competição. Autor dos dois gols cruzeirenses, Kaio Jorge vibrou com a sua rápida volta após lesão e respondeu as provocações de Lyanco e Scarpa.

"O futebol é muito dinâmico, estava na Seleção realizando o meu sonho, mas durante a partida acabei sentindo uma lesão. Pós-jogo fiz exame e fui diagnosticado com a lesão grau 2, mas consegui estar apto a jogar hoje. Acordando sete da manhã e indo dormir meia-noite. Isso funcionou, e queria parabenizar a equipe também", declarou em entrevista ao Prime Video.

Na última semana, o artilheiro do Cabuloso na temporada, com 20 gols marcados, sofreu uma lesão muscular durante o jogo da Seleção Brasileira contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e foi cortado. No entanto, surpreendeu com o tempo que levou para se recuperar e voltou a tempo para a decisão contra o Galo, contra quem foi novamente decisivo.

"Quando a gente foi sorteado pra jogar contra o Atlético, o Lyanco e o Scarpa acabaram falando um monte de besteira, mas futebol é dentro de campo. Hoje, a gente demonstrou dentro de campo. Quem sabe no ano que vem eles não conseguem classificar", completou o jogador, que vestiu uma camiseta com uma imagem de uma raposa comendo um galo após a classificação.

reprodução / Prime Video

Agora classificado, o Cabulo já sabe quem encara na semifinal: o Corinthians. Após vencer por 1 a 0 em Curitiba, o Timão recebeu o Athletico-PR na Neo Química e venceu novamente, desta vez por 2 a 0.

O grande destaque foi o jovem atacante Gui Negão, que balançou as redes novamente e ainda concedeu assistência para o gol de Rodrigo Garro.

O Cruzeiro volta aos gramados na próxima segunda, às 20h (de Brasília), quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.