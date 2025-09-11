'Thiago Silva na Copa só se o Marquinhos não puder', diz Arnaldo

Thiago Silva decidiu para o Fluminense contra o Bahia na Copa do Brasil, mas segue fora dos planos de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, avalia Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Arnaldo comentou o lobby de Renato Gaúcho na coletiva após a classificação para Thiago Silva disputar o próximo Mundial, quando ainda terá 40 anos.

Eu só levaria o Thiago Silva se o Marquinhos tiver algum problema. Eu acho que o companheiro de um ou de outro precisa ter vitalidade, talvez a perna esquerda, como o Gabriel Magalhães ou o Alexsandro, com um pouco mais de jovialidade para formar a dupla de zaga. Arnaldo Ribeiro

Arnaldo reconhece a importância de Thiago Silva no futebol brasileiro, mas acredita que o ciclo do ex-capitão se encerrou na seleção.

"Ele já teve todas as experiências possíveis, e o Ancelotti conhece ele muito bem, né? O Ancelotti conhece o Thiago Silva tão bem quanto o Lucas Moura e o Neymar", disse ele.

Apesar da idade, Thiago Silva não descarta uma volta à seleção e ainda nutre esperança em entrar na lista final de Carlo Ancelotti.

'Parece pecado falar isso'

Arnaldo também destacou a boa temporada do Fluminense de Renato Gaúcho, semifinalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

"O time dele tem jogado bem, sobretudo nas copas, e está vivo nas duas. No Campeonato Brasileiro faz uma campanha média, mas não é uma campanha desastrosa como a do ano passado, por exemplo. Então, o Renato está bem no Fluminense. Só que parece pecado falar isso", afirmou.

