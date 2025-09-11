Apresentado pelo São Paulo, Rigoni comemora retorno: "Sempre tive o desejo de voltar"

O argentino Emiliano Rigoni foi apresentado oficialmente pelo São Paulo, nesta quinta-feira, no SuperCT. O atacante de 32 anos falou sobre seu retorno ao Tricolor Paulista e disse estar motivado para repetir o sucesso de sua primeira passagem.

"Estou muito feliz de voltar. Sobre a possibilidade de render, acho que passa muito mais pela motivação, a gana e o desejo de estar em um clube como o São Paulo. Estive em outros clubes e os números não foram como os que eu quero. Passa mais por uma questão de se sentir confortável e motivado. Por isso, sempre tive o desejo de voltar. Minha atitude, meu sacrifício e meu respeito ao clube vão ser sempre 100%, porque aqui é onde quero estar e sou feliz", disse Emiliano Rigoni.

Rigoni estava atuando no León, do México. O atacante de 32 anos, que já trabalhou com Hernán Crespo, chegou após a aprovação do treinador e assinou com o Tricolor até 31 de dezembro de 2025. Seu contrato prevê metas estipuladas para renovação automática por mais um ano.

O argentino vai usar o número 77 na camisa, o mesmo de sua primeira passagem pelo Tricolor. Emiliano Rigoni atuou pelo São Paulo entre 2021 e 2022 e teve seu melhor momento justamente sob o comando de Crespo.

No time paulista, atuou em 70 partidas, com 13 gols e nove assistências. Depois da saída do treinador argentino, ele amargou uma queda de rendimento e acabou negociado em julho de 2022.

"A relação que eu tenho com ele é muito boa. Temos confiança para poder conversar. Ele é parte para que eu esteja aqui hoje. Então, estou feliz. Espero poder render e estar 100% para ele, para o clube e para as pessoas que confiam em mim", contou.

Necessidade de gols

Anunciado pelo São Paulo no último dia da janela de transferências, Rigoni chega para suprir uma necessidade no elenco. O treinador Hernán Crespo perdeu os três centroavantes da equipe por lesões no ligamento do joelho: Jonathan Calleri, André Silva e Ryan Francisco.

"O funcionamento da equipe hoje em dia está muito bom. É uma possibilidade muito boa de estar perto do gol, poder marcar e ajudar a equipe, que é o mais importante. A pressão é diferente. Sinto que o São Paulo é minha casa, então não vejo a pressão como um peso. Eu vejo mais como uma responsabilidade muito grande. É um momento de resultados imediatos e partidas muito importantes", avaliou.

Já registrado, Rigoni pode fazer sua estreia neste domingo, diante do Botafogo, às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis

"Estou preparado e me sinto bem. Estive treinando ao longo da semana com o grupo e me sinto muito bem fisicamente. Espero que possa ter minutos e render", finalizou.

