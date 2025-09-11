Topo

Esporte

Apresentado, Mailton revela conversa com Crespo para facilitar adaptação ao São Paulo

11/09/2025 07h00

Reforço do São Paulo para a temporada, Mailton foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira, no SuperCT. O lateral direito revelou uma conversa com o técnico Hernán Crespo para acelerar sua adaptação ao novo clube.

"A recepção foi a melhor possível. O grupo foi muito acolhedor desde o meu primeiro dia. O Crespo chegou a conversar comigo. Sou mais um que chega para somar e brigar por posição. Isso é de todos do grupo. Vou estar sempre brigando, trabalhando forte e, quando ele optar por me escolher, estarei pronto", disse Mailton.

Desde a chegada de Hernán Crespo, o São Paulo passou a atuar no 3-5-2, com três zagueiros e dois alas mais avançados. Esse é o mesmo esquema utilizado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo na Chapecoense, ex-equipe de Mailton.

Apesar de ser um lateral de origem, o jogador se destacou atuando como ala pelo lado direito na equipe de Chapecó ao longo da temporada. Somente na Série B do Campeonato Brasileiro, foram seis gols e quatro assistências, em 20 jogos.

"Eu acho que é um esquema bem parecido. Claro, tem algumas variações ali, de treinador para treinador. Tem algumas coisas que eu estava acostumado a fazer, que aqui o Crespo quer mudar. Mas isso é normal. Nas primeiras semanas, a gente vai conversando durante os treinamentos e ele vai me auxiliar do jeito que quer. Isso aí a gente tira de letra", revelou Mailton.

Calendário do São Paulo

  • São Paulo x Botafogo: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília)

  • Local: Morumbis

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Marcus D'Almeida brilha no fim e conquista medalha de prata no Mundial de Tiro com Arco

Savarino, do Botafogo, desabafa após fracasso da Venezuela nas Eliminatórias

Gui Negão exalta Yuri Alberto e festeja fama repentina no Corinthians: 'Às vezes não acredito'

Recém-contratada, Carol Foro analisa desempenho e projeta estreia no UFC

Comissão de Ética sugere afastamento de 13 conselheiros do Corinthians

Botafogo e Vasco definem último semifinalista da Copa do Brasil em clássico de opostos

Cruzeiro tenta quebrar tabu no Mineirão e Atlético estreia Sampaoli em duelo na Copa do Brasil

Com contratação de Brahimi, Santos repete roteiro de ano do rebaixamento

Com contrato até o fim do ano, Bruno Fuchs tem números defensivos importantes no Palmeiras

Apresentado, Mailton revela conversa com Crespo para facilitar adaptação ao São Paulo

Executivo do Corinthians lamenta janela atrapalhada por transfer ban e respalda Dorival