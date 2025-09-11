Apresentado, Mailton revela conversa com Crespo para facilitar adaptação ao São Paulo

Reforço do São Paulo para a temporada, Mailton foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira, no SuperCT. O lateral direito revelou uma conversa com o técnico Hernán Crespo para acelerar sua adaptação ao novo clube.

"A recepção foi a melhor possível. O grupo foi muito acolhedor desde o meu primeiro dia. O Crespo chegou a conversar comigo. Sou mais um que chega para somar e brigar por posição. Isso é de todos do grupo. Vou estar sempre brigando, trabalhando forte e, quando ele optar por me escolher, estarei pronto", disse Mailton.

? Quarta-feira de treino e apresentação de reforço! Na #SPFCplay, você confere as informações do treino de hoje e um bate-papo com Mailton. ? Assista: https://t.co/YTSW3BTcc6#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/YEo1qkR9fB ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 10, 2025

Desde a chegada de Hernán Crespo, o São Paulo passou a atuar no 3-5-2, com três zagueiros e dois alas mais avançados. Esse é o mesmo esquema utilizado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo na Chapecoense, ex-equipe de Mailton.

Apesar de ser um lateral de origem, o jogador se destacou atuando como ala pelo lado direito na equipe de Chapecó ao longo da temporada. Somente na Série B do Campeonato Brasileiro, foram seis gols e quatro assistências, em 20 jogos.

"Eu acho que é um esquema bem parecido. Claro, tem algumas variações ali, de treinador para treinador. Tem algumas coisas que eu estava acostumado a fazer, que aqui o Crespo quer mudar. Mas isso é normal. Nas primeiras semanas, a gente vai conversando durante os treinamentos e ele vai me auxiliar do jeito que quer. Isso aí a gente tira de letra", revelou Mailton.

