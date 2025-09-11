Após noite dura no UFC, Caio Borralho destaca união e força da Fighting Nerds

No último sábado (6), a equipe 'Fighting Nerds' enfrentou uma das noites mais desafiadoras desde sua ascensão meteórica no cenário do MMA. Pela primeira vez desde que seus atletas passaram a se destacar no UFC, dois representantes do time saíram derrotados no mesmo card. Caio Borralho, que protagonizou a luta principal do UFC Paris contra Nassourdine Imavov, e Maurício Ruffy, no 'co-main event' diante de Benoît Saint Denis, sofreram suas primeiras derrotas dentro da organização.

O cenário naturalmente gerou questionamentos sobre o impacto emocional no grupo, que foi eleito a 'Academia do Ano' no 'MMA Awards 2024' e está novamente indicado ao prêmio em 2025. No entanto, segundo Caio, em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, o clima entre os companheiros permanece confiante e resiliente.

"A real é que a gente ainda está muito confiante em tudo o que a gente faz no nosso trampo. Fora que a gente não pode deixar a peteca cair porque ainda tem a luta do Jean (Silva) aí", afirmou o peso-médio (84 kg), referindo-se a 'Lord', que neste sábado (13) lidera o Noche UFC, em San Antonio (EUA), contra Diego Lopes.

Apesar dos reveses na capital francesa, 'The Natural' - como é conhecido - reforçou que a mentalidade da equipe segue forte, com foco total na recuperação. A superação, segundo ele, faz parte do DNA da academia.

"Não deixamos a peteca cair porque a gente sempre volta bem de derrotas. Não é a primeira vez que a gente sofre isso", completou.

Apoio ao companheiro

Falando sobre Jean Silva, outro nome em ascensão no time, Caio Borralho não poupou elogios ao parceiro de treinos. Ele acredita que a performance do colega pode marcar uma virada simbólica para o grupo.

"Acho que o Jean está muito bem preparado. Na academia, ele é o cara que mais treina, que mais se entrega. Chega a ser loucura o que ele faz e merece muito essa vitória. Ele só precisa lutar como ele sempre lutou que vai dar bom. A gente está com essa energia de confiança de que o Jean vai fazer uma ótima performance e vai destruir", destacou.

O lutador ainda deixou claro que não deseja transferir qualquer responsabilidade para Jean. The Natural ressaltou que a equipe está com ele pelo que representa individualmente - e não como uma "salvação" coletiva.

"É louco porque eu nem queria falar sobre isso. Não quero jogar nenhuma responsa nele. Ele não tem responsa de nada. Ele tem a carreira dele e está fazendo isso de maneira brilhante", concluiu.

Neste sábado, Jean Silva encara Diego Lopes na luta principal do Noche UFC, em um duelo aguardado, repleto de provocações anteriores e que pode representar não apenas um avanço individual na divisão dos penas (66 kg), mas também uma retomada do bom momento da Fighting Nerds dentro do Ultimate. O embate, inclusive, é considerado por muitos um verdadeiro 'title eliminator'.

