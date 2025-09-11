Após a data Fifa, Palmeiras terá maratona de jogos em 11 dias para definir o rumo da temporada

Nos próximos 11 dias, o Palmeiras terá uma sequência de partidas que pode ser determinante no restante do ano. Com quatro jogos no período, válido pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores, o Verdão continua na briga pelo Brasileirão e quer avançar às semifinais do torneio continental.

Sequência dura

Neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, o Palmeiras terá um duelo muito importante contra o Internacional, pelo Brasileirão. Os Colorados querem subir na classificação e farão um jogo duro na casa palmeirense.

Depois, no dia 17 de setembro (quarta-feira), o Palmeiras viaja à Argentina para enfrentar o River Plate, no Estádio Más Monumental, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Cesar Greco / Palmeiras

No fim de semana seguinte, no dia 20 (sábado), o Palmeiras recebe o Fortaleza, às 21h, pelo Brasileirão. Por fim, no dia 24 (quarta-feira), o Verdão de Abel Ferreira encerra o duelo de dois jogos contra o River Plate pela Libertadores. A volta será no Allianz, às 21h30.

Com 43 pontos em 20 partidas, o Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o Verdão avançou às quartas de final após eliminar o Universitario-PER nas oitavas.