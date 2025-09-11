Andreas Pereira celebra ida ao Palmeiras e destaca: "Vitrine para a Seleção Brasileira"

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, Andreas Pereira celebrou a oportunidade de defender o Palmeiras. O meio-campista, que assinou contrato até dezembro de 2028, destacou a felicidade em viver sua primeira passagem pelo Verdão e revelou que vê o clube como uma vitrine para a Seleção Brasileira.

"Primeiramente é um grande clube, a estrutura que pode proporcionar para tentar ganhar todos os títulos, além de ser uma vitrine para a Seleção Brasileira. Então pra mim é um projeto muito interessante, para minha familia também", disse.

Ansiedade para estrear

Já registrado no BID da CBF, Andreas Pereira deixou clara a vontade de estrear pelo Palmeiras. A próxima partida da equipe será neste sábado (13), contra o Internacional, pelo Brasileirão.

"Estou ansioso, fui para a Seleção e tive dois treinos, mas não vejo a hora de ter meus primeiros minutos e estar em campo, então estou um pouco ansisoso", revelou.

Sobre o posicionamento dentro de campo, o atleta afirmou que prefere deixar essa dor de cabeça com Abel Ferreira.

"Vou deixar essa dor de cabeça pro técnico, todos sabem das minhas caracteristicas, jogando pela Seleção e pelo Fulham, posso ocupar o espaço de meia ou segundo volantem, onde for preciso", analisou.

Carreira de Andreas

Filho de pais brasileiros, Andreas Pereira nasceu na Bélgica e foi revelado pelas categorias de base do Manchester United, onde disputou 75 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências. O jogador ainda teve passagens por Granada, Valencia e Lazio, antes de ser emprestado ao Flamengo, em agosto de 2021.

No Rubro-Negro, foram 53 partidas, oito gols e três assistências. No entanto, o meia ficou marcado pelo escorregão que resultou no gol do título do Palmeiras na final da Copa Libertadores em 2021. Em julho do ano seguinte, Andreas retornou ao Manchester United.

Com a camisa da Seleção Brasileira, foram dez jogos e dois gols.