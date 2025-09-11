Andreas elogia estrutura do Palmeiras e se coloca à disposição para estrear contra o Internacional

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, Andreas Pereira celebrou a oportunidade de defender o Palmeiras. O meio-campista, que assinou contrato até dezembro de 2028, revelou que está muito bem fisicamente para estrear contra o Internacional, neste sábado (13), às 18h30 (de Brasilia), no Allianz Parque.

"Eu fiz a pré-temporada inteira no Fulham e estou preparado para jogar, estou muito bem fisicamente, fiz um trabalho nas férias, pois queria chegar bem. Estou 100% fisicamente, vamos ver se vai ser nesse sábado, mas estou à disposição", disse.

O atleta, regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no último dia 1º (segunda-feira), comentou que a diferença técnica do futebol nacional quando comparado com o exterior diminuiu muito, além de destacar a estrutura do Palmeiras.

"De fato isso diminuiu muito, a estrutura do Palmeiras aqui é de elite, poucos clubes no mundo tem o suporte que eles dão para os jogadores. O nível de futebol é difícil pois tem muitas viagens aqui, é dificil comparar, mas no Mundial viu que deu pra jogar de igual para igual, então acho que essa distância está ficando cada vez menor, e com uma estrutura dessa vai ficando menor a cada ano", analisou.

Andreas pode fazer sua reestreia por um clube brasileiro depois de três anos. Sua última passagem no Brasil foi entre 2021 e 2022, quando defendeu o Flamengo, emprestado pelo Manchester United.

O meio-campista é o 12º reforço do Palmeiras nesta temporada, sendo o quarto nesta janela de trasnferências.