Alex Poatan detona relevância de Ankalaev no UFC: "Nem sabem que é o campeão"

Alex Pereira é uma das maiores estrelas que o UFC já produziu. Com estilo de luta empolgante, bordões e uma capacidade rara de se conectar com fãs ao redor do mundo apesar da barreira do idioma, 'Poatan' virou um verdadeiro fenômeno de popularidade na principal liga de MMA do mundo. Segundo o próprio, o mesmo não pode ser dito sobre Magomed Ankalaev. Muito pelo contrário. A menos de um mês da revanche programada entre os dois, o striker brasileiro detonou a relevância do wrestler russo, apesar de este ocupar atualmente o posto de campeão dos meio-pesados (93 kg) da empresa.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Poatan, embaixador da 'Stake Brasil', indicou que Ankalaev o provoca constantemente para se promover à sua custa. Atento ao movimento do russo, o ex-campeão opta em não rebater as alfinetadas virtuais, para não alavancar, mesmo que indiretamente, o nome de Magomed nas manchetes. A fins comparativos, o striker paulista conta com 7 milhões de seguidores somente no Instagram, enquanto o wrestler do Daguestão soma 1,5 milhão na mesma rede social.

"Nem ligo (para as provocações dele). Se ele não fizer isso... Ele (Ankalaev) fala um monte de coisa (nas redes) e ninguém fala nada. Agora imagina se eu estivesse respondendo isso? O ibope que seria. As pessoas iriam saber que ele é o campeão. Mas hoje as pessoas nem sabem que ele é o campeão. Mas se eu ficar respondendo, vai dar maior moral para ele. Olha o meu nome e olha o nome dele (...) Ninguém quer ver esse cara. Se ele não falar meu nome, o cara está f***", provocou Alex Pereira.

Ankalaev vs Poatan

Alex Poatan e Ankalaev já se enfrentaram anteriormente, em março, no UFC 313, em uma luta válida pelo cinturão dos meio-pesados. Na ocasião, o brasileiro acabou superado por pontos e perdeu por decisão unânime, dando início ao reinado de Magomed na categoria. Desde então, o russo pediu repetidas vezes pela revanche, enquanto Pereira deixou claro que voltaria a competir no seu tempo, sem aceitar lutas em cima da hora - como havia feito diversas vezes no passado. Agora, o reencontro dos dois foi oficialmente selado pela empresa como prato principal do UFC 320, programado para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA).

Trilogia improvável

Caso se vingue no UFC 320 e dê o troco em Ankalaev, Poatan empataria o placar no retrospecto direto contra o russo. E apesar do equilíbrio teoricamente apontar para uma eventual revanche, ao melhor estilo 'tira-teima', o brasileiro basicamente descarta tal cenário. Recentemente, Alex afirmou que a própria entidade não tem interesse em promover um terceiro confronto entre os dois caso Magomed seja superado na revanche. E, caso perca novamente para o recente algoz, Poatan possivelmente flertaria com a possibilidade de subir para os pesos-pesados.

