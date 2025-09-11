Alerta para times brasileiros: Uruguai confirma amistosos em outubro

A seleção do Uruguai anunciou nesta quinta-feira a realização de dois amistosos em outubro, já como preparação para a Copa do Mundo de 2026, para a qual a equipe está classificada. As partidas serão realizadas na Malásia, o que traz preocupação pelo desgaste aos times brasileiros que tiverem atletas convocados.

Amistosos do Uruguai: datas

No dia 10 de outubro, os uruguaios enfrentam a República Dominicana, em Kuala Lumpur. Três dias depois, em 13 de outubro, o compromisso será diante do Uzbequistão, em Malaca.

Representantes dos times brasileiros

Nos amistosos do Uruguai, o técnico Marcelo Bielsa deve aproveitar os jogos para testes e confirmações no elenco, que conta com diversos jogadores em atividade no futebol brasileiro.

Nomes como Giorgian de Arrascaeta, Nico De la Cruz, Guillermo Varela e Matías Viña, todos do Flamengo, além de Joaquín Piquerez (Palmeiras) e o goleiro Sergio Rochet (Internacional), são peças importantes da Celeste.

Tradição Celeste

O Uruguai irá para a sua 15ª participação em Copas do Mundo, carregando em seu currículo os títulos de 1930 e 1950.