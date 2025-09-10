Topo

Esporte

Zubeldía vê São Paulo inferior ao Bahia no mercado: "Pode se reforçar cinco vezes melhor"

10/09/2025 13h09

O argentino Luis Zubeldía destacou a diferença entre São Paulo e Bahia no cenário atual do futebol brasileiro. O ex-técnico tricolor afirmou que o clube baiano, hoje, tem mais poder para reforçar seu elenco do que o time o são-paulino.

O que disse Zubeldía?

O Bahia, que pertence ao Grupo City, contratou os meias Michel Araújo e Rodrigo Nestor, ambos do São Paulo, no início do ano. O treinador destacou a força dos baianos e comparou o time de Rogério Ceni com o Manchester City de Pep Guardiola.

"Dentro do mercado há equipes que são privatizadas, como por exemplo o Bahia. Historicamente, o Bahia não fazia muito sucesso, e é do (Grupo) City. Então, você enfrenta o Bahia do Rogério, e ele pode se reforçar cinco vezes melhor que você, sendo o São Paulo. O Bahia comprou dois jogadores nossos, porque o City está atrás. Se você enfrenta o Bahia, é como se enfrentasse um time de Guardiola, e o Rogério tem mais ou menos a sua ideia", afirmou Zubeldía, em entrevista à ESPN Argentina na última quarta-feira.

Diferença no mercado

A diferença entre os dois clubes se tornou evidente na última janela de transferências. Enquanto o São Paulo não tirou dinheiro dos cofres com os reforços contratados, o Bahia investiu para reforçar o elenco.

Além disso, a diretoria são-paulina foi criticada por vender barato jovens jogadores da base. O time baiano, por outro lado, concluiu nesta quinta a venda do atacante Lucho Rodríguez ao futebol saudita por, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, 21 milhões de euros (R$ 133 milhões).

Contratações de São Paulo e Bahia na última janela

São Paulo

  • Gonzalo Tapia (atacante)

  • Emiliano Rigoni (atacante)

  • Rafael Toloi (zagueiro)

  • Mailton (lateral direito)

Bahia

  • Kayky (atacante)

  • Luiz Gustavo (zagueiro)

  • João Paulo (goleiro)

  • Mateo Sanabria (atacante)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Mailton é apresentado pelo São Paulo e celebra chegada ao Tricolor: "Realização de um sonho"

Fifa divulga datas da Copa Intercontinental; veja

Jean Silva e Paulo Borrachinha trocam farpas e criam rivalidade inesperada no UFC; entenda

Mailton diz que escolheu o São Paulo apesar de sondagens de outros clubes

Zubeldía vê São Paulo inferior ao Bahia no mercado: "Pode se reforçar cinco vezes melhor"

Marcelo Teixeira divulga etapas da construção do novo estádio do Santos; veja

Seleção brasileira: confira três destaques e pontos baixos do elenco na Data Fifa

Palmeiras vê convocados 'passearem' na Data Fifa; paraguaios são exceção

Petkovic completa 53 anos e recebe homenagens do Flamengo

Frías celebra desafio no Santos e relembra "dias difíceis" antes de anúncio

Bahia anuncia venda de Lucho Rodríguez para clube árabe