Zubeldía vê São Paulo inferior ao Bahia no mercado: "Pode se reforçar cinco vezes melhor"
O argentino Luis Zubeldía destacou a diferença entre São Paulo e Bahia no cenário atual do futebol brasileiro. O ex-técnico tricolor afirmou que o clube baiano, hoje, tem mais poder para reforçar seu elenco do que o time o são-paulino.
O que disse Zubeldía?
O Bahia, que pertence ao Grupo City, contratou os meias Michel Araújo e Rodrigo Nestor, ambos do São Paulo, no início do ano. O treinador destacou a força dos baianos e comparou o time de Rogério Ceni com o Manchester City de Pep Guardiola.
"Dentro do mercado há equipes que são privatizadas, como por exemplo o Bahia. Historicamente, o Bahia não fazia muito sucesso, e é do (Grupo) City. Então, você enfrenta o Bahia do Rogério, e ele pode se reforçar cinco vezes melhor que você, sendo o São Paulo. O Bahia comprou dois jogadores nossos, porque o City está atrás. Se você enfrenta o Bahia, é como se enfrentasse um time de Guardiola, e o Rogério tem mais ou menos a sua ideia", afirmou Zubeldía, em entrevista à ESPN Argentina na última quarta-feira.
Diferença no mercado
A diferença entre os dois clubes se tornou evidente na última janela de transferências. Enquanto o São Paulo não tirou dinheiro dos cofres com os reforços contratados, o Bahia investiu para reforçar o elenco.
Além disso, a diretoria são-paulina foi criticada por vender barato jovens jogadores da base. O time baiano, por outro lado, concluiu nesta quinta a venda do atacante Lucho Rodríguez ao futebol saudita por, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, 21 milhões de euros (R$ 133 milhões).
Contratações de São Paulo e Bahia na última janela
São Paulo
- Gonzalo Tapia (atacante)
- Emiliano Rigoni (atacante)
- Rafael Toloi (zagueiro)
- Mailton (lateral direito)
Bahia
- Kayky (atacante)
- Luiz Gustavo (zagueiro)
- João Paulo (goleiro)
- Mateo Sanabria (atacante)