Zagueiro da Seleção relata impactos da altitude na Bolívia: "Panturrilha começou a apertar"

Alexsandro, zagueiro da Seleção Brasileira, relatou os impactos da altitude de mais de 4 mil metros de El Alto, na Bolívia, na derrota para os donos da casa nesta terça-feira, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"É muito mais difícil, pelo menos ao meu ver, para mim foi muito difícil, com 20, 30 minutos de jogo minha panturrilha começou a apertar, a respiração também. Tudo estava contra, consegui ser guerreiro, ficar até o final, ajudar a equipe na parte defensiva para poder conquistar a virada, mas não deu. Acredito que no geral fiz um bom jogo, meus companheiros também Saímos com a cabeça erguida", disse Alexsandro ao SporTV.

Não foi apenas a altitude que desagradou o zagueiro do Lille. Alexsandro foi mais um a criticar a arbitragem de Cristian Garay, que marcou pênalti a favor da Bolívia nos acréscimos do primeiro tempo após revisão do VAR.

"Horrível. Acho que não estivemos mal durante todo o jogo, tiveram momentos melhores, outros piores. Infelizmente, o juiz optou em dar um pênalti que na nossa concepção não foi. Ele deu, dificulta mais o jogo. Jogar nesse campo para nós é sempre mais difícil, mas acredito que no geral fizemos um bom jogo", afirmou.

"Tentamos o empate, infelizmente não aconteceu. Já estamos classificados, mas tem muita coisa pra melhorar. Agora teremos amistosos para a gente crescer e chegar na Copa do Mundo para ser campeão", concluiu Alexsandro.