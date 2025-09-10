'Viajo 25 semanas por ano': a rotina de uma tenista brasileira de 15 anos

Uma das principais promessas do tênis brasileiro, Victoria Barros tenta conciliar esporte, estudos e a vida pessoal aos 15 anos.

'Não é uma vida normal'

A joia brasileira fez um desabafo após ser derrotada na primeira rodada do SP Open pela americana Whitney Osuigwe. A atleta elencou uma série de fatores que tornam a vida de um tenista anormal.

A escola e a vida fora do tênis são muito difíceis para uma atleta. Viajamos mais de 25 semanas ao ano, não ficamos em casa muito tempo, não vemos a família, não temos uma vida normal, não podemos ir para a escola, não podemos ter lazer. Quando eu tenho um momento com o estudo, fora do tênis, eu me sinto muito bem. Para nós, a saúde mental é mais importante que o tênis.

Victoria Barros

Victoria é natural do Rio Grande do Norte, mas hoje treina na França. A brasileira faz parte da Mouratoglou Tennis Academy, que pertence a Patrick Mouratoglou, ex-técnico de Serena Williams, lenda do tênis.

Visitas ao Brasil foram raras até aqui em 2025. Victoria Barros disputou campeonatos na Austrália, Colômbia, França, Alemanha, Inglaterra, Itália e Estados Unidos neste ano. A passagem pelo SP Open é apenas a segunda dela em um torneio brasileiro nesta temporada — a outra havia sido no J500 Gaspar, em Santa Catarina, entre fevereiro e março.

O SP Open marca a primeira competição de nível WTA disputada por Victoria na carreira. Antes, a atleta de 15 anos havia disputado apenas torneios de nível ITT e ITF.

Victoria entrou no SP Open como convidada. A brasileira caiu na primeira rodada de simples e se uniu a Nauhany Silva, outra promessa brasileira, para jogar na chave de duplas ontem.

É uma experiência muito boa [jogar com a torcida no Brasil]. Todo o torneio que eu vou sempre tem brasileiros me assistindo e isso é muito gratificante. Sou muito feliz por ter essa gente comigo.

Victoria Barros

SP Open WTA 250

Datas: de 6 a 14 de setembro

Local: Parque Villa-Lobos, em São Paulo

Transmissão: Sportv