Vice-artilheiro, Miguelito fala em vontade para superar altitude

Miguel Terceros, o Miguelito, foi o autor do gol da Bolívia contra o Brasil, na noite de terça-feira, em El Alto. O gol foi marcado de pênalti pelo garoto de 21 anos, que não sentiu a pressão na hora H. A altitude de 4150 metros foi apontada por alguns membros da seleção brasileira como a grande responsável pelo placar de 1 a 0.

Mas poucos notaram que, dos dez jogadores de linha da Bolívia que começaram a partida, seis não atuam regularmente na altitude. Miguelito é um deles. Emprestado pelo Santos ao América Mineiro, mora no Brasil há bastante tempo e também tem de se adaptar à altitude. "É difícil para todo mundo, é difícil para mim também se adaptar. Me afeta, eu moro no Brasil, né? É uma questão psicológica também. Tem a vontade, tem que querer muito mais. Me afetou, mas não fiquei pensando nisso".

Miguelito foi crucial na campanha da Bolívia rumo à sétima posição e consequente vaga na repescagem mundial. Ele marcou sete gols e foi o vice-artilheiro ao lado de Luiz Díaz, da Colômbia. O artilheiro foi o argentino Lionel Messi, com oito. O melhor brasileiro da lista foi Raphinha, com cinco.

"Eu estava mesmo muito de olho e motivado para o jogo contra o Brasil", contou Miguelito ao UOL. "Se os técnicos entenderam que eu não fiz o suficiente para jogar mais no Santos, eu que tenho que continuar trabalhando para melhorar. Agora estou no América e vou me esforçar para ganhar meu espaço".