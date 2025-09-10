Topo

Esporte

Vice-artilheiro, Miguelito fala em vontade para superar altitude

e Igor Siqueira
do UOL

De El Alto (Bolívia)

10/09/2025 05h30

Miguel Terceros, o Miguelito, foi o autor do gol da Bolívia contra o Brasil, na noite de terça-feira, em El Alto. O gol foi marcado de pênalti pelo garoto de 21 anos, que não sentiu a pressão na hora H. A altitude de 4150 metros foi apontada por alguns membros da seleção brasileira como a grande responsável pelo placar de 1 a 0.

Mas poucos notaram que, dos dez jogadores de linha da Bolívia que começaram a partida, seis não atuam regularmente na altitude. Miguelito é um deles. Emprestado pelo Santos ao América Mineiro, mora no Brasil há bastante tempo e também tem de se adaptar à altitude. "É difícil para todo mundo, é difícil para mim também se adaptar. Me afeta, eu moro no Brasil, né? É uma questão psicológica também. Tem a vontade, tem que querer muito mais. Me afetou, mas não fiquei pensando nisso".

Miguelito foi crucial na campanha da Bolívia rumo à sétima posição e consequente vaga na repescagem mundial. Ele marcou sete gols e foi o vice-artilheiro ao lado de Luiz Díaz, da Colômbia. O artilheiro foi o argentino Lionel Messi, com oito. O melhor brasileiro da lista foi Raphinha, com cinco.

"Eu estava mesmo muito de olho e motivado para o jogo contra o Brasil", contou Miguelito ao UOL. "Se os técnicos entenderam que eu não fiz o suficiente para jogar mais no Santos, eu que tenho que continuar trabalhando para melhorar. Agora estou no América e vou me esforçar para ganhar meu espaço".

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

De olho em Do Bronx? Algoz de Ruffy, francês se oferece como substituto no UFC Rio

Defesa volta a passar ilesa, e Santos busca série positiva com novos reforços

Pilar defensivo, Gustavo Gómez lidera quesitos do Palmeiras no Brasileirão

De volta, Toloi elogia estrutura do São Paulo e detalha reencontro com Lucas

Retorno de titulares e fator casa: os trunfos do Corinthians para ir às semis da Copa do Brasil

Jean Lucas vibra com estreia na Seleção e revela mensagem para Ceni: "Estou pronto"

Um ano de Corinthians: Memphis 100%, em alta e esperando reedição de trio

Royal abraça Data Fifa no Flamengo e tem brecha após problema de Varela

Jogadores que entraram numa fria mantêm confiança de nova chance na seleção

Inimigos? Jamais! França nutriu amizade com vascaínos mesmo no Flamengo

Sem AeroLeila, Palmeiras aguarda convocados e terá baixas em mais um treino