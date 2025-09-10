Topo

Venezuela segue como "eterno saco de pancadas" do futebol sul-americano

10/09/2025 09h26

A Venezuela, mais uma vez, ficou fora da Copa do Mundo. A derrota para a Argentina por 3 a 0 e o

revés diante da Colômbia por 6 a 3 reforçam a fama de "eterno saco de pancadas" do continente.

Dados importantes

  • O time tinha sofrido 19 gols em 16 jogos e, nas últimas duas rodadas, levou 9 gols em 2 jogos.

  • Perdeu os últimos 3 jogos das Eliminatórias

  • A Venezuela estava invicta em casa, com 4 vitórias e 4 empates e perdeu justamente ontem para a Colômbia.

  • O time sofreu 8 gols em casa, sendo 6 ontem.

Histórico preocupante

Em toda a história, a seleção venezuelana nunca conseguiu disputar um Mundial. Os números mostram campanhas com poucas vitórias, muitos gols sofridos e raros momentos de destaque.

A Venezuela chegou perto de se classificar para a repescagem apenas duas vezes na história. Além da eliminação desta terça-feira, a equipe ficou na sexta posição em 2014, mas era o regulamento antigo e, assim, terminou sem a vaga.

Declarações

O volante Tomás Rincon, do Santos, é o capitão e o jogador que mais entrou em campo pela Venezuela. Em entrevista ao Líder, jornal esportivo venezuelano, ele lamentou a eliminação da seleção.

"Foi um dia muito triste; não conseguimos atingir nosso objetivo. Lamentamos profundamente, do fundo do coração. Já se passaram muitos anos e não acertamos... A seleção precisa recuperar sua força para que nosso futebol possa continuar competitivo. Temos muito trabalho pela frente", disse.

O técnico Fernando Batista acompanhou o volante na frustração pela eliminação.

"É um momento muito difícil... é um momento difícil no futebol. Nós tentamos, estávamos perseguindo um sonho; simplesmente não foi possível", completou.

