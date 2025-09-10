Veja os números de Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras perto de voltar a atuar após quase dois anos

O atacante Bruno Rodrigues, do Palmeiras, está em estágio avançado de transição física após duas graves lesões. O jogador de 28 anos, que chegou ao clube em janeiro de 2024, atuou apenas duas vezes pelo Verdão.

Agora, recuperado das lesões nos joelhos, Bruno Rodrigues está cada vez mais perto de voltar a atuar após quase dois anos. A Gazeta Esportiva separou os números da carreira do atacante, para deixar a torcida palmeirense informada sobre o que esperar do jogador. Veja abaixo:

Começo no sul do Brasil

Bruno Rodrigues começou sua carreira em 2017, vindo da base do Athletico-PR. No mesmo ano, atuou três vezes no Furacão e foi emprestado ao Joinville, onde disputou 21 jogos e marcou dois gols.

Um ano depois, foi emprestado pelo Athletico-PR para o Doxa, de Chipre, onde disputou 13 partidas e não marcou nenhum gol.

Por fim, em 2019, retornou à equipe paranaense e jogou mais oito vezes com um gol marcado. Na mesma temporada, foi para o Paraná Clube, camisa que defendeu por 30 partidas, com três gols marcados.

Passagem por São Paulo e Ponte Preta

Em 2020, Bruno Rodrigues chegou na Ponte Preta, onde teve destaque pela primeira vez. Naquela temporada, o atacante disputou 47 jogos, com 11 gols marcados e 11 assistências.

Suas boas atuações encheram os olhos do São Paulo, que contratou Bruno por empréstimo. Entretanto, a passagem pelo Tricolor não foi boa, com sete partidas e nenhum gol feito.

Portugal e Cruzeiro

Em 2021, Bruno Rodrigues foi ao Famalicão, em Portugal. Lá, ele conseguiu reencontrar o caminho dos gols, marcando oito vezes em 40 jogos.

Um ano depois, chegou no Cruzeiro, onde atingiu seu auge. Em 57 jogos em duas temporadas, Bruno marcou 17 gols e deu dez assistências.