Vasco encerra preparação para decisão contra o Botafogo; veja provável escalação
Nesta quarta-feira, o Vasco encerrou a preparação para encarar o Botafogo, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.
O técnico Fernando Diniz deve poder voltar a contar com o meio-campista Tchê Tchê. Desfalque no duelo de ida por edema na coxa esquerda, o atleta está recuperado da lesão.
Deste modo, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê e Cauan Barros; Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Pablo Vegetti.A equipe carioca chega para o confronto após uma vitória por 3 a 2 sobre o lanterna Sport, no último dia 31 (domingo), pelo Brasileirão.
Agora, para carimbar a vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzmaltino terá que superar o Botafogo por qualquer placar. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.