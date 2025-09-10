Topo

Esporte

Vasco encerra preparação para decisão contra o Botafogo; veja provável escalação

10/09/2025 21h30

Nesta quarta-feira, o Vasco encerrou a preparação para encarar o Botafogo, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O técnico Fernando Diniz deve poder voltar a contar com o meio-campista Tchê Tchê. Desfalque no duelo de ida por edema na coxa esquerda, o atleta está recuperado da lesão.

Deste modo, o Vasco deve ir a campo com: o Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê e Cauan Barros; Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Pablo Vegetti.

A equipe carioca chega para o confronto após uma vitória por 3 a 2 sobre o lanterna Sport, no último dia 31 (domingo), pelo Brasileirão.

Agora, para carimbar a vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzmaltino terá que superar o Botafogo por qualquer placar. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Boxe brasileiro garante quatro lugares no pódio no Mundial de Liverpool

Vasco encerra preparação para decisão contra o Botafogo; veja provável escalação

Thiago Silva exalta classificação do Fluminense à semi da Copa do Brasil

Thiago Silva cita Neymar ao explicar lance de gol que causou torcicolo

"A gente não conseguiu fazer o nosso jogo", lamenta Luciano Juba após eliminação do Bahia

Thiago Silva marca no fim, elimina Bahia e coloca Fluminense na semifinal da Copa do Brasil

Fluminense elimina Bahia com gol de Thiago Silva e vai à semifinal

Flu reverte vantagem do Bahia com brilho de Thiago Silva no fim e avança

Palmeiras informa venda dos últimos ingressos para duelo contra o River Plate na Argentina

Corinthians terá dobra de laterais e Yuri no banco contra o Athletico-PR; veja escalações

Corinthians terá Bidu no meio e Yuri no banco contra Athletico; veja times