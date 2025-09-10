Um ano de Corinthians: Memphis 100%, em alta e esperando reedição de trio

Um ano depois de chegar ao Corinthians, Memphis Depay vive momento de afirmação. Recuperado fisicamente e embalado por recordes, o atacante agora volta suas atenções a um momento decisivo da temporada.

Recordes pela Holanda

Na última Data Fifa, Memphis se tornou o maior artilheiro da história do país, marcando duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia e chegando a 52 gols pela equipe nacional. Aos 31 anos, também soma 30 assistências, outro recorde.

As boas performances colocam em cheque as dúvidas sobre sua forma física, após passar as últimas semanas se recuperando de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. O camisa 10 retornou saindo do banco na vitória por 1 a 0 sobre o Ahtletico-PR, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e foi titular no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras.

Decisão

E a alta se dá em um momento para lá de importante na temporada. Apenas com Brasileirão e Copa do Brasil a disputar, o Alvinegro define, nesta quarta-feira, vaga às semifinais da copa, contra o Furacão.

O holandês ainda pode liderar o retorno do trio 'GYM' (Garro-Yuri-Memphis). Yuri Alberto vive fase final de transição física após cirurgia de hérnia inguinal e pode ser opção para Dorival Júnior no confronto.

Com Dorival, o trio foi a campo apenas duas vezes: nas duas vitórias sobre o Palmeiras, justamente pela Copa do Brasil, por 3 a 0 no agregado. No ano, também considerando jogos sob Ramón Díaz, o clube perdeu apenas uma partida tendo os três juntos (3 a 0, contra o Barcelona de Guayaquil).

O retorno da parceria seria considerado um trunfo para carimbar vaga às semis. A bola rola às 21h30 desta quarta, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Dívida de R$ 11 milhões

Fora de campo, Memphis e Corinthians ainda discutem pendências sobre bonificações contratuais: 29 participações em gols e presença em ao menos 70% dos jogos. O valor devido gira em torno de R$ 11 milhões.

Como o UOL já mostrou, há sinalização positiva do jogador para o parcelamento da dívida, mas ainda sem acordo fechado entre as partes.