Trio brasileiro brilha no Contender Series e conquista contrato com o UFC
Realizado na última quinta-feira (9), no 'Apex', em Las Vegas (EUA), o quinto episódio da nona temporada do Contender Series trouxe boas notícias para os fãs do MMA nacional. Com quatro atletas em ação no card, o 'Esquadrão Brasileiro' conquistou três vitórias convincentes ao ponto de gerarem consequentes três contratos juntos ao UFC. Os mais novos recém-chegados à principal liga de MMA do mundo são Lerryan Douglas, Samuel Sanches e Carol Foro (veja abaixo ou clique aqui).
Escalado para o 'co-main event' da noite, Lerryan mostrou rapidamente a que veio. Afinal de contas, em apenas 36 segundos, o paranaense 'apagou as luzes' do americano Cam Teague com um nocaute fulminante. E, como já era esperado, conquistou seu espaço no Ultimate após viralizar na frente de Dana White e dos demais dirigentes.
Outro que não deu sopa ao azar foi Samuel Sanches. Cria do 'Galpão da Luta', equipe de Jailton Malhadinho, o baiano de apenas 22 anos também brilhou ao nocautear o americano Chasen Blair no primeiro assalto, garantindo o contrato assinado pelo patrão. Entre os homens brasileiros, o único que acabou superado no card foi Felipe Franco, finalizado pelo colombiano Freddy Vidal no terceiro round.
Raridade no duelo feminino
A luta de abertura do show foi a única que não acabou pela via rápida. Mas se engana quem pensa que isso seria um indício negativo. No único duelo feminino da noite, Carol Foro e Shanelle Dyer travaram um duelo eletrizante, vencido pela brasileira na decisão unânime. Mas a disputa foi tão equilibrada que Dana White 'quebrou o protocolo' e contratou as duas pesos-palhas (52 kg) para o Ultimate.
Confira abaixo os resultados da noite:
Steven Asplund venceu Anthony Guarascio por nocaute técnico no primeiro round
Lerryan Douglas vence Cam Teague por nocaute no primeiro round
Freddy Vidal venceu Felipe Franco por finalização no terceiro round
Samuel Sanches venceu Chasen Blair por nocaute técnico no primeiro round
Carol Foro venceu Shanelle Dyer por decisão unânime
