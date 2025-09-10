Topo

Esporte

Treino do Santos: Neymar participa de tático e Vojvoda aguarda trio

10/09/2025 18h48

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treino tático no CT Rei Pelé nesta quarta-feira.

O comandante ainda não contou com Alexis Duarte e Billal Brahimi. O zagueiro ainda é aguardado no Brasil após defender a seleção paraguaia na data Fifa. Já o atacante passou por uma bateria de exames e deve ser anunciado nas próximas horas.

Tomás Rincón também é esperado pela comissão técnica depois de defender a Venezuela nas Eliminatórias. O volante deve voltar a treinar com o grupo nesta quinta.

Por outro lado, Adonis Frías, Victor Hugo e Lautaro Díaz, outros reforços recém-anunciados, treinaram normalmente. Dos três, o único que ainda não está no BID da CBF é o zagueiro argentino, mas o clube corre com a documentação e espera tê-lo contra o Atlético-MG.

Neymar, por sua vez, está treinando normalmente. O meia-atacante participou do tático. O astro não gosta de atuar em gramados sintéticos, como o da casa do Atlético-MG, porém deve jogar devido à importância da partida.

Desfalques e novidades

Para o duelo, Vojvoda terá um desfalque de peso. O argentino Rollheiser recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão.

Willian Arão, que segue seu cronograma de transição física, ainda não deve ficar à disposição. O zagueiro João Basso, por outro lado, está recuperado de lesão. Ele está treinando com o restante do grupo e fica à disposição.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Mayke, João Basso (Adonis Frías), Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Caballero, Guilherme e Tiquinho.

Programação

O elenco do Santos volta a treinar na tarde desta quinta-feira, novamente no CT Rei Pelé. Vojvoda terá mais três dias para preparar a equipe para enfrentar o Atlético-MG.

O Santos viaja à Belo Horizonte após a atividade de sábado. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brsília), na Arena MRV.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Ciclismo de Potência dá as primeiras medalhas nos Jogos da Juventude 2025

Stefani e Babos e Pigossi e Ingrid avançam em duplas; Naná cai em simples no SP Open

Adonis Frías: "Vojvoda sabe o que posso entregar em campo"

Treino do Santos: Neymar participa de tático e Vojvoda aguarda trio

Com dúvidas, Atlético-MG fecha preparação para pegar o Cruzeiro; veja time provável

Decisivo contra o Brasil nas Eliminatórias, boliviano Miguelito não deve retornar ao Santos

Naná leva pneu, cai para argentina nas oitavas e se despede do SP Open

Romeu Tuma Jr. admite que Corinthians pode dar calote na Caixa se não houver acordo pela arena

Seleção de basquete jogará no ginásio do Corinthians pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Como joga Billal Brahimi, novo reforço do Santos? Musetti detalha

Após parceria com James, Frías quer ajudar Neymar no Santos: "Se ele crescer, crescemos juntos"