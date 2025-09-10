Treino do Santos: Neymar participa de tático e Vojvoda aguarda trio

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treino tático no CT Rei Pelé nesta quarta-feira.

O comandante ainda não contou com Alexis Duarte e Billal Brahimi. O zagueiro ainda é aguardado no Brasil após defender a seleção paraguaia na data Fifa. Já o atacante passou por uma bateria de exames e deve ser anunciado nas próximas horas.

Tomás Rincón também é esperado pela comissão técnica depois de defender a Venezuela nas Eliminatórias. O volante deve voltar a treinar com o grupo nesta quinta.

Por outro lado, Adonis Frías, Victor Hugo e Lautaro Díaz, outros reforços recém-anunciados, treinaram normalmente. Dos três, o único que ainda não está no BID da CBF é o zagueiro argentino, mas o clube corre com a documentação e espera tê-lo contra o Atlético-MG.

Neymar, por sua vez, está treinando normalmente. O meia-atacante participou do tático. O astro não gosta de atuar em gramados sintéticos, como o da casa do Atlético-MG, porém deve jogar devido à importância da partida.

Desfalques e novidades

Para o duelo, Vojvoda terá um desfalque de peso. O argentino Rollheiser recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão.

Willian Arão, que segue seu cronograma de transição física, ainda não deve ficar à disposição. O zagueiro João Basso, por outro lado, está recuperado de lesão. Ele está treinando com o restante do grupo e fica à disposição.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Mayke, João Basso (Adonis Frías), Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Caballero, Guilherme e Tiquinho.

Finalizações no treino de hoje! ? pic.twitter.com/5cui3kymtT ? Santos FC (@SantosFC) September 10, 2025

Programação

O elenco do Santos volta a treinar na tarde desta quinta-feira, novamente no CT Rei Pelé. Vojvoda terá mais três dias para preparar a equipe para enfrentar o Atlético-MG.

O Santos viaja à Belo Horizonte após a atividade de sábado. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brsília), na Arena MRV.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela