Transmissão ao vivo de Fluminense x Bahia pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/09/2025 17h30

Fluminense e Bahia se enfrentam hoje (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Com a vitória por 1 a 0 no primeiro duelo, o Bahia tem a vantagem do empate. O Fluminense, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto, ou por um gol para forçar a decisão nos pênaltis.

O Tricolor baiano chega em alta após conquistar o título da Copa do Nordeste com facilidade, superando o Confiança por 9 a 1 no placar agregado. Já os cariocas voltam a campo após a pausa da Data Fifa, vindo de empate sem gols contra o Santos.

Fluminense x Bahia -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 10 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

