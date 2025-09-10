Transmissão ao vivo de Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil: onde assistir

Corinthians e Athletico se enfrentam hoje (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Depois da vitória por 1 a 0 na ida, o Corinthians joga com a vantagem do empate. O Athletico precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou por um gol para levar a disputa às penalidades.

O Timão não entra em campo desde o empate com o Palmeiras antes da Data Fifa. O Furacão, por sua vez, vive bom momento na Série B, com três vitórias seguidas, sendo a mais recente um 3 a 1 sobre o Botafogo-SP.

