Topo

Esporte

Torcida quer Maílton como lateral direito titular do São Paulo

10/09/2025 07h00

Não é de hoje que a lateral direita é uma das posições mais carentes do elenco do São Paulo. Nos últimos anos, a equipe sofreu com poucas opções no setor, mas o problema parece caminhar para uma solução em 2025.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 47,92% dos torcedores acreditam que o recém-contratado Maílton deve ser o titular da posição, enquanto 43,75% entendem ser Cédric. Por outro fim, 8,33 % apoiam que Crespo aposte no jovem Maik.

O Tricolor iniciou o ano sem Rafinha, titular da posição nas temporadas anteriores, e apenas com Moreira e Igor Vinícius como opções. Ambos, entretanto, foram negociados e deixaram o clube.

Visando reforçar o setor, a diretoria são-paulina trouxe o experiente português Cédric Soares, que rapidamente assumiu a titularidade. O jogador demorou para cair nas graças da torcida e se firmar na equipe, mas ganhou confiança nos últimos jogos e vem se colocando como peça importante na equipe de Hernán Crespo. Ao todo, o defensor soma 36 jogos e duas assistências pelo São Paulo.

Outra opção que vem ganhando espaço na equipe é o jovem da base Maik. O jogador de 20 anos foi um dos destaques do clube na Copinha e passou a ganhar chances com Crespo. Ele, inclusive, marcou seu primeiro gol no profissional no empate com o Sport, por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, são três jogos pela equipe principal.

Por fim, o recém-contratado Mailton chega com moral para brigar pela titularidade da posição. Contratado pelo São Paulo na última janela de transferências, o jogador era um dos destaques da Chapecoense na Série B, com seis gols e seis assistências em 20 jogos.

No momento, pela quantidade de jogos, Cédric tem se firmado como titular da lateral direita, mas a concorrência pela vaga no setor aumenta com a chegada de Mailton e o bom momento de Maik. Cabe a Crespo decidir quem será o principal jogador da posição até o final do ano.

