Toloi revela conversa com Crespo e diz poder ajudar São Paulo com experiência europeia

Rafael Toloi destacou nesta terça-feira, durante sua apresentação no SuperCT, sua adaptação ao estilo de jogo do São Paulo e reforçou sua polivalência na defesa. O zagueiro de 34 anos também explicou de que forma sua vasta experiência na Europa pode contribuir para o sistema implementado por Crespo.

"Me senti muito bem no trabalho coletivo, com campo aberto e pressão alta. É um sistema que me agrada porque aproxima o time do gol adversário. Conversei com o Crespo depois do treino, foi uma conversa bacana. O que aprendi com o Gasperini, um dos melhores técnicos que tive, pode ajudar bastante. Vejo semelhanças e diferenças, mas ambos são grandes treinadores", afirmou.

Com a chegada de Toloi, o técnico argentino Hernán Crespo ganha mais opções na zaga, que vinha sentindo a ausência de Arboleda, lesionado. O elenco são-paulino conta ainda com Alan Franco, Ferraresi e Sabino.

Nosso novo camisa 2?? apresentado oficialmente! #VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/IiJr0G0IXM ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 9, 2025

O defensor reforçou sua disponibilidade para atuar em diferentes posições: "Joguei 90% da minha carreira pelo lado direito, onde me sinto mais confortável, mas estou à disposição do treinador e da equipe. O período que treinei sozinho em Goiás não foi fácil, mas valeu a pena para chegar quase no mesmo nível dos meus companheiros. Essas semanas de trabalho no CT foram importantes e hoje me sinto bem fisicamente", continuou Toloi.

Paralelo Brasil x Itália

Toloi também comentou sobre o nível competitivo do futebol brasileiro: "O Brasileirão é muito competitivo, talvez até mais difícil que o Campeonato Italiano. Na Itália, a parte tática é mais forte, mas aqui temos outros fatores que pesam: viagens longas, calendário mais apertado, número maior de jogos. As equipes brasileiras estão muito fortes e vejo um nível técnico elevado", complementou.

O defensor chega ao São Paulo com um histórico de conquistas internacionais. Na Atalanta, participou do elenco que conquistou a Liga Europa e levou o clube a disputar a Liga dos Campeões, além de ter sido campeão da Eurocopa de 2020 com a seleção da Itália, após se naturalizar.