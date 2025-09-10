Thiago Silva cita Neymar ao explicar lance de gol que causou torcicolo

Thiago Silva foi o herói do Fluminense na classificação sobre o Bahia. Autor do gol de cabeça que decretou a vitória por 2 a 0 nas quartas da Copa do Brasil, o zagueiro citou ex-companheiros de seleção ao comentar o lance. A jogada, treinada às vésperas do confronto, causou torcicolo no camisa 3.

Lucas Moura e Neymar devem estar assistindo, eles sabem bem que quando eu saio nessa bola é muito difícil de alguém pegar. Você ganha do cara no contratempo, o Jean Lucas estava me marcando, deixou a frente para eu correr, eu só desloquei ele e saí pela frente. Nessa jogada, a defesa defende a linha do gol. Essa bola foi treinada. Eu tive um torcicolo de ontem para hoje porque treinamos muito bola parada ontem. Falei para o Guga que valeu a pena. Thiago Silva, ao SporTV

Thiago Silva fez movimento contrário à marcação no lance do gol. Enquanto todos se direcionaram para a pequena área, o zagueiro do Fluminense se dirigiu em direção à marca do pênalti para subir sozinho e cabecear.

O zagueiro busca o bi da Copa do Brasil com o Fluminense. Ele estava no time campeão em 2007 sobre o Figueirense e quer a taça deste ano para coroar a reta final da carreira — ele tem contrato até o meio de 2026.

Falei para eles no começo do jogo que independente do que acontecesse, a gente entregasse tudo. Não sabia que seria dessa maneira tão bonita para mim. Momento muito especial, fico feliz de ajudar de alguma maneira. Fiz contra o Grêmio no ano passado, na Libertadores, hoje mais uma vez. Não quero parar aqui, quero chegar em dezembro e conquistar o título porque praticamente vai ser o último da minha carreira. Thiago Silva

Flu elimina o Bahia

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 com gols de Canobbio e Thiago Silva, no Maracanã. Ambos saíram no segundo tempo do duelo. O uruguaio abriu o placar ao cobrar pênalti, e o zagueiro decretou a classificação já aos 39 minutos.

A equipe carioca reverteu a vantagem que era dos baianos. Na ida, o Bahia havia vencido por 1 a 0, com gol de Luciano Juba.

O Fluminense espera por Botafogo ou Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Os rivais cariocas se enfrentam amanhã, no Nilton Santos, pelo jogo de volta. Na ida, empataram por 1 a 1, em São Januário.